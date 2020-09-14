武界壩閘門異常開啟釀4死 台電初判電纜絕緣老化

台電大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟放水，導致下游溪床野營民眾被沖走，釀4死。台電今天表示，初步判斷事故原因為傳輸電纜絕緣老化，造成誤啟動閘門開關。

位於南投縣仁愛鄉武界的大觀水力電廠武界壩6號閘門昨天凌晨2度異常開啟，導致在下游栗栖溪河床野外露營的兩家人遭大水沖走；今天上午8時30分左右，南投縣政府消防局尋獲失蹤的盧姓男子遺體，事件造成4人死亡。

台電發言人張庭抒今天上午表示，台電設備先前發生意外故障，多次是因為蛇、老鼠等動物侵入，造成短路，這次經過一天清查，已經排除蛇或老鼠入侵，初步判斷是因傳輸電纜絕緣老化，造成誤啟動閘門開關。

張庭抒指出，武界壩每半年檢查一次，上次檢查日期是4月13日，當時檢查結果正常，原先預計10月13日進行包括機組設備、控制系統的測試與保養等檢測；進一步釐清事故發生原因後，將儘速提出完整的檢查報告。