快訊

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

抖音閃過抄家令？ 甲骨文為何成TikTok美國唯一下家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武界壩放水釀4死 檢方查維修紀錄認定通報有疏失

中央社 / 南投14日電

南投仁愛鄉栗栖溪傳出露營被溪水沖走造成4死，南投檢方昨天前往大觀電廠調閱閘門維修紀錄及約談工作人員。檢察官認為，值班人員蘇男對故障通報等有疏失，諭令10萬元交保。

南投縣仁愛鄉法治村栗栖溪傳出有民眾在溪邊露營，上游的武界壩疑似機械故障，閘門自動打開放水造成溪水暴漲，露營民眾逃生不及造成4死。台電事後發出新聞稿說明，閘門2次異常開啟，而類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年例行檢查。

台灣南投地方檢察署今天發出新聞稿說明，意外發生後，檢察署立即指派檢察官張鈞翔主動偵辦，檢察官昨天上午先前往仁愛鄉大觀發電廠和武界壩了解現場發生情形，調取閘門相關檢修紀錄，也訊問大觀發電廠相關人員關於閘門排水的處理流程。

檢方昨晚也訊問大觀電廠值班人員蘇男及閘門課徐姓課長，承辦此案的檢察官認為，值班人員對於閘門故障的發覺、通報、示警等有疏失，涉嫌刑法過失致死罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知以新台幣10萬元交保，至於徐姓課長則請回。

武界壩 露營

延伸閱讀

武界壩放水家人喪命失蹤 胡婦要國賠臉書悲痛貼文

武界一線天 絕美秘境 野營藏危機

武界壩突放水 露營3死1失蹤 值班人員交保

南投武界異常放水 台電蘇姓員工涉過失致死10萬元交保

相關新聞

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死

南投法治村濁水溪上游溪床野營民眾遭溪水沖走，空勤總隊直升機搜尋任務中，今天早上10點50分。找到最後一名罹難者遺體。

武界壩閘門異常開啟釀4死 台電初判電纜絕緣老化

台電大觀水力電廠武界壩閘門異常開啟放水，導致下游溪床野營民眾被沖走，釀4死。台電今天表示，初步判斷事故原因為傳輸電纜絕緣...

親人水壩喪生胡婦臉書悲痛貼文 律師評論國賠可能性

13日清晨，南投仁愛鄉武界壩無預警放水，導致盧賴兩家露營的共6人、5人被大水沖走，釀3死1失蹤的慘劇，上午警消救難人員再...

武界壩溪邊露營四死 林佳龍：這是非法不能露營的地方

南投縣仁愛鄉武界壩突放水，造成下游露營遊客4死悲劇，由於遊客是在非法場所露營，交通部長林佳龍表示，意外事件發生地，本身所...

武界壩自動放水蛇鼠誤觸？ 台電：尚在調查中

南投武界栗栖溪河床野營3死1失蹤案，台電內部初步研判，可能是蛇鼠誤觸開關釀禍的說法，台電大觀電廠上午低調不願多做回答，表...

武界壩異常開啟害4命 阿公店水庫檢視水閘門設施

南投武界壩異常無預警開啟致河床溪水暴漲沖走4人事件令人震驚，高雄阿公店水庫今天重新檢視水閘門狀態，由於水庫已開始滯洪，確...

南投武界霸放水奪4命 檢方勘驗皆溺水窒息

因台電大觀發電廠武界壩 6 號排洪閘門，不明原因開啟排水，造成在該處溪地河床露營的2個家庭走避不及，發生4死的意外，南投...

武界壩放水釀4死 檢方查維修紀錄認定通報有疏失

南投仁愛鄉栗栖溪傳出露營被溪水沖走造成4死，南投檢方昨天前往大觀電廠調閱閘門維修紀錄及約談工作人員。檢察官認為，值班人員...

影／吊掛影像曝光！溪床野營4死 尋獲最後一位罹難者

消防署今天持續申請南投法治村濁水溪上游民眾遭溪水沖走搜救任務，空勤總隊直升機搜尋任務中，今上午8時34分分在距紮營點下游...

影／直升機救援 待救者可拿鏡反光或揮動衣服較顯目

等待直升機救援時，站在地面時如何讓飛行員能快速看到你？空勤總隊第二大隊第三隊飛行教官王賀瑤表示，登山者最好隨身帶一面小鏡...

找到了！武界壩突放水3死1失蹤 今早盧男遺體河床上尋獲

南投縣仁愛鄉武界壩昨天無預警放水，造成下游溪床的露營遊客遭沖走，釀三死一失蹤；警消今天持續搜救失蹤的53歲盧姓男子，除集...

武界一線天 絕美秘境 野營藏危機

南投縣仁愛鄉法治村武界部落如同世外桃源，更有「雲的故鄉」美名，是熱門露營景點，最近國旅大爆發，遊客絡繹不絕，其中「一線天...

熱門新聞

影／南投野營遭沖走3死1失蹤 生還者驚恐還原現場

雲林虎尾鎮重大車禍 逆向闖紅燈追撞釀7車毀損3人重傷

台南永康晚間轎車機車對撞4送醫 1人無呼吸心跳

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

拳頭都硬了 豆花伯遭惡意棄單有人炫耀「欠整」警偵辦

朱雪璋偷渡逃往大陸遭逮 刑事局與對岸聯繫要押人回台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。