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武界壩放水釀4死 檢方查維修紀錄認定通報有疏失
南投仁愛鄉栗栖溪傳出露營被溪水沖走造成4死，南投檢方昨天前往大觀電廠調閱閘門維修紀錄及約談工作人員。檢察官認為，值班人員蘇男對故障通報等有疏失，諭令10萬元交保。
南投縣仁愛鄉法治村栗栖溪傳出有民眾在溪邊露營，上游的武界壩疑似機械故障，閘門自動打開放水造成溪水暴漲，露營民眾逃生不及造成4死。台電事後發出新聞稿說明，閘門2次異常開啟，而類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年例行檢查。
台灣南投地方檢察署今天發出新聞稿說明，意外發生後，檢察署立即指派檢察官張鈞翔主動偵辦，檢察官昨天上午先前往仁愛鄉大觀發電廠和武界壩了解現場發生情形，調取閘門相關檢修紀錄，也訊問大觀發電廠相關人員關於閘門排水的處理流程。
檢方昨晚也訊問大觀電廠值班人員蘇男及閘門課徐姓課長，承辦此案的檢察官認為，值班人員對於閘門故障的發覺、通報、示警等有疏失，涉嫌刑法過失致死罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知以新台幣10萬元交保，至於徐姓課長則請回。
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