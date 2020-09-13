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武界壩下游栗栖溪沖走遊客釀死 鄰居得知不捨

中央社 / 台中13日電

來自台中市的2個家庭共6人，昨天前往南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，今天清晨因溪水暴漲沖走4人，目前累計3死1失蹤。鄰居對於兩家人出意外都相當訝異，也難過不捨。

來自台中市的賴姓、盧姓男子，分別帶著妻子及兒女一同前往南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，今天凌晨上游的武界壩因機械故障放水導致溪水暴漲，賴男、盧男兩家人帳篷遭沖走，其中賴男自行游上岸，盧妻因睡在車上，躲過一劫。

但7歲賴姓男童及48歲賴妻上午遭發現遺體，中午又尋獲12歲盧姓女童遺體，53歲盧男仍失蹤待尋。

其中賴男居住台中市北屯區，鄰居受訪表示，賴男曾從事木工工作，與妻子及父母住在當地，與鄰居關係良好，賴男常分享與妻兒外出露營趣聞，前幾天得知對方假日要帶妻小到南投露營，還提醒民俗月應注意安全，沒想到卻傳來憾事。

盧男則居住在太平區一處社區大樓，同社區的鄰居受訪說，前幾天得知盧男要帶孩子上山露營，還好意提醒要看氣象預報，最近山上容易下雨，今天上午看到新聞沒聯想到是鄰居出意外，得知消息相當難過。

對於台中市兩家庭出遊露營意外，台中市政府表示，呼籲台電務必儘速調查清楚，還給家屬公道。此外，近期氣候不穩定，經常有局部強降雨，提醒民眾如出遊，一定要小心安全。

市府表示，已跨局處啟動關懷機制，如家屬有需求，將提供喪葬補助、法律諮詢、資源連結、悲傷輔導等協助，全力幫助家屬度過難關。

武界壩 露營

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