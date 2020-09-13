南投露營客遭沖走 政院：全力救援盡快調查

南投發生民眾露營遭水沖走意外，行政院發言人丁怡銘今天說，政府將盡全力進行救援任務；至於是否有人為疏失，請相關單位盡快調查。

有民眾昨天到南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，其中4人今天凌晨被暴漲的溪水沖走，已知1死3失蹤。台電發言人張廷抒表示，武界壩6號排洪閘門在凌晨4時12分、5時8分不明原因自動開啟，事發後已切斷閘門電源，閘門開啟原因，初步不排除是故障因素，但仍要進一步調查。

丁怡銘表示，有關當地是否為禁止露營區域、閘門開啟是否有任何人為疏失等，請相關單位與台電盡快調查，並對外說明。

丁怡銘說，目前首要之務是救援，內政部接獲通報，已第一時間派遣空勤直升機、特搜人員協助消防等單位進行搜救。