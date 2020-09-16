快訊

台積電帶頭衝 台股早盤一度攻上13,000關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市乙烯管線確定不是大漏 查漏續進行

中央社 / 高雄16日電
高雄市乙烯外洩持續進行查漏，為了掌握工廠端輸送壓力變化，市府環保局人員進廠檢測，並監看管線持壓近30小時的變化數據。（高市府提供）
高雄市乙烯外洩持續進行查漏，為了掌握工廠端輸送壓力變化，市府環保局人員進廠檢測，並監看管線持壓近30小時的變化數據。（高市府提供）

高雄市0911乙烯洩漏事件持續查漏，相關乙烯管線持壓35公斤已近30小時，查漏到今天清晨尚無大進展。專家指出，如果持壓到30小時尚無法從數據顯示壓力變化，可以確定不是大漏。

高雄市長陳其邁已下令，業者未將洩漏乙烯原因交代清楚就不准復工。「前鎮乙烯外洩事件檢討會議」召集人副市長林欽榮也說，乙烯外洩一定有原因，市府今天會再邀專家及團隊開第2次會議討論並做說明。

前鎮乙烯洩漏事件今天進入第6天，查漏工作持續進行，有關管線依據平常輸送氣體壓力持壓35公斤到今天清晨已經近30小時，但是查漏團隊掌握相關數據並無太大變化。

業者稍早指出，因為輸送乙烯管線長22公里，持壓要到4至8小時較能掌握壓力變化；不過至今天清晨持壓時間已近30小時。

市府新聞局長董建宏今天告訴中央社記者，查漏團隊持續在翠亨北路一帶監測，環保局也有人員進4家業者工廠掌握壓力數據，相關檢測持續進行。

南區毒災應變諮詢中心主任、高雄科技大學教授陳政任接受電話採訪指出，如果持壓到30小時尚無法從數據上顯示壓力變化，可以確定不是大漏；他認為既然是小漏就應該再多等一些時間觀察。

至於是否需要直接開挖查漏，他認為那是大工程、要挖多長都要很謹慎，他主張還是要先拉長檢測時間。

延伸閱讀

乙烯外洩案環保局進廠持壓檢測 學者：最大挑戰在查漏

乙烯外洩原因？ 林欽榮嗆廠商：限周三給答案

乙烯外洩挨批應變慢 高市119檢討：擴大公開資訊

乙烯外洩事件 高市府路面灑水由業者找漏點

相關新聞

高市乙烯管線確定不是大漏 查漏續進行

高雄市0911乙烯洩漏事件持續查漏，相關乙烯管線持壓35公斤已近30小時，查漏到今天清晨尚無大進展。專家指出，如果持壓到...

前鎮乙烯洩漏點找不到 陳其邁：沒交代清楚不復工

高雄前鎮乙烯外洩事件至今找不出洩漏處，市長陳其邁昨天強調，廠商必須把漏氣問題及原因交代清楚，否則不允許復工，市府今天將開...

乙烯外洩案環保局進廠持壓檢測 學者：最大挑戰在查漏

高雄前鎮乙烯外洩事件，高雄市環保局今天再度到管線相關的台塑、台氯、亞聚和華運公司進廠稽查，了解持壓檢漏情形，並每個小時在...

乙烯外洩原因未明 陳其邁：一日未交代清楚一日不復工

對於乙烯外洩事件，高雄市長陳其邁今天強調，市府要求廠商必須把漏氣或問題真正的原因交代清楚，假如沒有交代清楚就不准復工，一...

熱門新聞

影／救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

傻眼！開車違停路中央直接下車 駕駛遭罰18900元

獨／武界露營家人亡申請國賠？ 倖存者盧妻不願回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。