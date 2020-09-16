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高市乙烯管線確定不是大漏 查漏續進行
高雄市0911乙烯洩漏事件持續查漏，相關乙烯管線持壓35公斤已近30小時，查漏到今天清晨尚無大進展。專家指出，如果持壓到30小時尚無法從數據顯示壓力變化，可以確定不是大漏。
高雄市長陳其邁已下令，業者未將洩漏乙烯原因交代清楚就不准復工。「前鎮乙烯外洩事件檢討會議」召集人副市長林欽榮也說，乙烯外洩一定有原因，市府今天會再邀專家及團隊開第2次會議討論並做說明。
前鎮乙烯洩漏事件今天進入第6天，查漏工作持續進行，有關管線依據平常輸送氣體壓力持壓35公斤到今天清晨已經近30小時，但是查漏團隊掌握相關數據並無太大變化。
業者稍早指出，因為輸送乙烯管線長22公里，持壓要到4至8小時較能掌握壓力變化；不過至今天清晨持壓時間已近30小時。
市府新聞局長董建宏今天告訴中央社記者，查漏團隊持續在翠亨北路一帶監測，環保局也有人員進4家業者工廠掌握壓力數據，相關檢測持續進行。
南區毒災應變諮詢中心主任、高雄科技大學教授陳政任接受電話採訪指出，如果持壓到30小時尚無法從數據上顯示壓力變化，可以確定不是大漏；他認為既然是小漏就應該再多等一些時間觀察。
至於是否需要直接開挖查漏，他認為那是大工程、要挖多長都要很謹慎，他主張還是要先拉長檢測時間。
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