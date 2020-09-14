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乙烯外洩挨批應變慢 高市119檢討：擴大公開資訊

中央社 / 高雄14日電
高市府打開人孔蓋，灑水讓乙烯排出。記者林保光/攝影
高市府打開人孔蓋，灑水讓乙烯排出。記者林保光/攝影

前鎮乙烯外洩案，高市府團隊遭質疑應變慢，消防救災即時資訊系統提供也不即時。消防局119今天說明，系統是去年初限縮僅供火災通報，因應這次事件已恢復擴大公開揭露資訊。

前鎮華運管線乙烯外洩事件發生在11日下午近4時，翠亨北路392號附近的水溝蓋飄散濃濃異味，市府相關單位緊急因應封路、疏散。但大高雄新聞記者公會質疑消防局救災即時通報系統直到5時30分才曝光，批評「市府刻意掩蓋，試圖封鎖媒體消息」。

民進黨市議員林智鴻、陳致中也認為，通報機制的確延遲及不夠透明效率，促市府檢討韓國瑜前市府團隊留下的災害通報機制，讓媒體及民眾更快知道潛在災害發生之處。

消防局救災救護指揮中心官員今天向中央社記者說明，系統原本是顯示所有119受理派遣案件，但考量訊息出去恐有民眾現場圍觀，影響消防人員救災，所以去年初關閉揭露救護案件，僅限縮在火災案件。

119表示，經市長陳其邁指示後未來不管是工安事件或救難都要立即公開資訊，以「主動公開」原則提高民眾信賴，並於12日再度披露所有受理案件。至於防止民眾圍觀，會通知警方到場實施交管，或在現場設立警戒線作為配套措施。

因應這次乙烯外洩案檢討，消防局已將受理民眾的各項災害搶救及救災救護通報案，包括派遣消防人、車出勤，以及災害類別、災害概要地點、出動狀態等同步顯示於「即時災情」連結內。

工安 乙烯 高雄市 消防員

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