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乙烯漏兩天兩夜？ 高市府：9日未直接顯示外洩

中央社 / 高雄14日電

對媒體質疑高雄市政府早知乙烯氣體外洩，卻放任兩天兩夜，經發局今天澄清，9日獲報時儀器未直接顯示氣體外洩，11日檢測到外洩情形，也立即啟動應變措施。

經發局表示，9日晚上通報案件至10日凌晨狀況解除之間，所有儀器都未直接顯示有工業管線內容物外洩的相關讀值，後續在11日接獲環保局監測到疑似工業管線內容物通報時，經發局立即依SOP啟動應變措施，盼能釐清真相。

國民黨市議員黃紹庭質疑，市府放任乙烯漏了兩天兩夜，直到外洩濃度累積到8萬多ppm才作後續處置、搶救。

經發局重申，此說法偏離事實，9日晚間揮發性有機物（VOCs）與爆炸下限（LEL）未有讀值，不過數據圖譜異常，需再進行確認，相關人員將採樣送至高科大實驗室分析。同時，相關人員10日仍持續在翠亨路採測監控。

經發局11日下午2時55分接獲環保局通報後，隨即進行處置，請管束的業者攜帶偵檢儀器到場，並查詢壓力及流量是否正常。結果發現，確有烯類反應，為確保安全，業者下午3時24分起陸續停用管線，並在經發局要求下，於下午4時20分開始排空管線。

針對民代質疑是否對業者開罰問題，經發局回應，這次乙烯外洩事件，業者在管線操作、管理及維護使用上是否疏於防範，將勿枉勿縱查察疏失並檢討究責。經發局也會要求華運倉儲等業者提出完整檢漏報告，嚴密確保城市的安全。

爆炸 高雄市 國民黨

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