藍議員批乙烯外洩處置延遲 高市府：不符事實

高雄市11日下午近3時通報前鎮區疑乙烯洩漏事件，12日下午約2時許測點乙烯殘氣驟降到最低；國民黨議員批評市府延遲處置、說法避重就輕，新聞局長董建宏反駁說，議員的說法不符事實。

高雄市經過過2014年氣爆事件，高雄人對於氣體外洩事件不敢掉以輕心。0911前鎮乙烯洩漏事件，市府於11日下午2時55分由環保局通報經發局於前鎮區有測到乙烯讀值，下午3時派員偵測，經發局OPS（管線安全辦公室）人員出勤，相關局處展開應變，12日下午2時許，檢測點乙烯數值降到最低，市府決定現場事發管制地點要解封。

國民黨市議員黃紹庭先後在臉書（Facebook）發文指出，其實相同地點，9日晚上就有民眾通報市府專線1999有異味，市府局處在場前以「傅立葉紅外線光譜儀」確認有乙烯外洩，再者採樣10日送實驗室已確定是乙烯，質疑市府直到11日下午才應變，期間有「空白48小時」，他批評市府避重就輕是狀況外。

民進黨市議員黃文益也在臉書貼文指出，市府對乙烯外洩事件處理的檢討有其必要性，且市長陳其邁也說過程未盡善盡美、但沒有迴避責任並允諾檢討改進，籲黃紹庭勿以為撿到槍，當起「事後諸葛」並扭曲及抹煞人員的苦勞等。市議員林智鴻也指出，乙烯外洩事件的公告周知有不符合期待之處，已督促市府檢討前朝災害通報機制。

市府新聞局於13日深夜發布新聞稿，局長董建宏駁斥黃紹庭說法與事實諸多不符，打擊基層士氣，盼在野黨監督市政仍須以事實為本。

他指出，9日晚上市府1999接獲異味通報後，稽查人員出勤並未發現異常，當晚人員在現場排除異味後未再有相關異味通報等。稽查人員持續監測，11日依實驗室分析結果再到場擴大檢測，才檢測出乙烯數值；他強調，市府非放任乙烯漏了兩天兩夜。

他說，稽查人員11日早上再帶足儀器返回現場擴大採檢，於下午2時許確定近原住民故事館旁的兩個下水道人孔蓋，乙烯數值異常還達到8萬ppm，懷疑該區域150公尺外地下管線外洩，立即回報市府OPS辦公室，市府全面啟動應變。