高市府管線安全機制挨批 陳其邁允讓抓漏更即時

華運倉儲管線乙烯外洩引起恐慌，高市府管線安全辦公室（OPS）作用受質疑，市長陳其邁今天出席愛「星」餐會時表示，會檢討相關SOP，希望能朝智慧監控，讓抓漏更迅速即時。

高雄市長陳其邁今天在高雄市社會局長謝俐俐陪同下出席星星兒社會福利基金會愛「星」餐會，他在致詞時指出，「台灣最美的風景是人」，請大家多多鼓勵基金會，共襄盛舉協助更多「星星兒」。

高雄市前鎮區乙烯外洩意外，藍營市議員質疑市府管線安全辦公室（OPS）形同虛設沒有發揮應有功用，陳其邁會前接受媒體聯訪時表示，OPS是提供整個管線足夠資訊，作為第一線救災使用，因此有存在必要，昨天也與高雄市副市長林欽榮討論，檢討OPS功能及操作程序。

陳其邁說，管線安全辦公室的標準作業程序（SOP）有檢討必要，也已指示環保局統計有異味的工廠及固定污染源，林欽榮明天將與相關局處及專家一同討論如何修正；另外，也將討論朝智慧監控邁進，回報機制也將標準化，強化OPS功能。

對於輕軌二階進度有什麼規劃，陳其邁指出，會繼續蒐集地方民意，後續希望繼續加速推動高雄捷運紅線及輕軌。

星星兒社會福利基金會發動募款計劃建造成人自閉症居住家園「愛星園」，預計可住進約50名星星兒，建造經費需新台幣1億2362萬元。

不過，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，募款所得落後，面對龐大建造基金壓力，今天特別席開60餘桌募款，讓更多人了解星兒家庭處境，也安排單親媽媽上台述說養育星兒的心路歷程，盼透過點燈傳愛。