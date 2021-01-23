監院掌握石木欽案「襯衫收受表」蘇揆：嚴查嚴辦

「石木欽案」持續延燒，監院查辦此案更掌握一張「襯衫收受表」，當中不乏位居當今政府高位者，甚至還有府院及駐外高層。行政院長蘇貞昌受訪表示，此案有司法檢調人員群體包庇，如有違法亂紀，就應該予以嚴查、嚴辦。

公懲會前委員長石木欽日前遭檢舉貪瀆，佳和集團董事長翁茂鍾被懷疑行賄；台北地檢署雖查無不法，卻在鉅細靡遺筆記本上發現「吃吃喝喝」紀錄，不但讓石請辭、遭彈劾，也牽扯出被監委形容為現代版「百官行述」案外案，引發司法界震盪。

蘇貞昌表示，這個案子最令人痛恨、髮指的是，有司法檢調人員群體的包庇，所做對於這個商人之間各種不法的行止，令人非常地不能接受。現在已經全面啟動調查，如有違法亂紀，就應該予以嚴查、嚴辦，而且已經在進行中。

蘇貞昌說，如果發現有任何不當交往，也應該讓國人清楚了解，相關包括監察院等都在進行，都尊重相關檢調依照司法程序進行，也希望趕快能夠將全部真相，都明白地給國人清楚看見。