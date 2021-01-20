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調查報告被退件 蔡清祥：重新補充回應
監察院今天指法務部回覆檢調人員不當接觸富商翁茂鍾的調查報告，前調查官秦台生違失部分涉刻意袒護，將退回。法務部長蔡清祥表示，還沒收到公文，若是如此，將重新補充回應。
石木欽案爆出多名司法官與富商翁茂鍾不當接觸，法務部18日公布調查報告，11名檢察官、檢察長及9名調查人員，將依情節行政議處或司法調查，前檢察官羅榮乾與翁茂鍾往來頻繁，將移送監察院審查，進行司法懲戒。與翁男相關4案將重啟調查。
監察院今天表示，已經收到調查報告，肯定翁男相關4案重啟調查，但認為調查局調查報告中，認定前調查官秦台生無違失卻涉內線交易，相互矛盾，涉有刻意袒護之嫌；前立委黃國昌則公開質疑，法務部暗助羅榮乾退休。
法務部長蔡清祥今天於媒體茶敘後接受聯訪表示，監察院如果對於法務部所送出的報告內容，認為有需要補充的地方，會檢討補充，目前還未收到任何正式公文，若真的是如此，法務部會重新補充回應監察院。
蔡清祥指出，內部調查不敢說絕對完整，但是已經盡最大的努力，尤其檢察官部分，確實調查得比較清楚，但是調查局部分是交由調查局處理，就監察院表達的意見，予以尊重。
至於羅榮乾退休部分，蔡清祥表示，他不是從法務部退休，尊重當時的機關辦理。法務部官員指出，羅榮乾當年辦退休是任職於台灣高檢署。
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