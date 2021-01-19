司法界不當接觸案 檢協會籲請法務部徹查

司法院、法務部昨天公布調查報告，認定40名法官、檢察官、調查人員與富商不當接觸。檢察官協會今天籲請法務部一併徹查40人外未公布的名單，並對外說明。

檢察官協會聲明表示，對於現任、曾任檢察官疑似涉及違反檢察官倫理規範部分感到遺憾，並呼籲所有檢察官應廉潔自持，與外界往來務必謹守規範。

聲明指出，本案經媒體大幅報導，已損害全體檢察官公正廉潔形象，對於部分檢察官確有違反檢察官倫理規範或公務員廉政倫理規範規定者，請法務部予以適當懲戒。

針對外界質疑，除司法院、法務部各公布20人，其他翁茂鍾筆記本內有記錄的司法人員有無違反倫理規範。檢協會籲請法務部全面檢視，就具有職務上利害關係，致違反倫理規範而屬不當飲宴、收受財物者，詳予調查並對外說明。

聲明指出，檢察官為法治國守護者，亦為公益代表人，公正廉潔形象不容玷污。而各級檢察署為善用民間資源辦理觀護、被害人保護、更生保護及司法志工等業務，與地方士紳進行正常公務禮儀往來，應以本案為鑑，謹遵分際。

檢協會也請法務部基於專業分流原則，慎重評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會等團體運作的可行性，讓檢察機關能更專注於檢察核心業務運作，提升民眾對檢察官的專業信賴。

全案起於，前公務員懲戒委員會委員長石木欽長期與涉訟當事人佳和董事長翁茂鍾不當接觸，去年8月遭監察院彈劾；司法院及法務部依翁茂鍾27本筆記本擴大調查，認定共40人與翁不當接觸往來。

報告出爐後，劍青檢改認為法務部及司法院均採取襯衫「件數」和聚餐「次數」向外說明審查標準，引起重大誤解，並質疑是否有承辦案件的司法人員因「件數」或「次數」較低而逸脫調查及公布。

此外，部分檢察人員因翁茂鍾協助推動矯正及更保業務，雖已婉謝仍收到翁寄送的襯衫，又礙於情面而收受，同樣引發討論。