司法界弊案遭輕縱 時力籲凍結預算

「廉政規範兩套標準，吃飯收禮也查無不法，這種司法要人民如何信賴？」石木欽與翁茂鍾事件引發社會譁然，時代力量立院黨團19日痛批，涉及飲宴、收禮的司法人員多達上百位，但司法院竟拒絕提供調查報告，法務部也答非所問，呼籲朝野聯合凍結其特別預算。

廉政規範兩套標準

「清潔隊員把298元的垃圾桶拿回就被判刑，司法人員呢？」黨團總召、立委邱顯智表示，無論是司法院「應酬吃飯不到5次、收襯衫不到3次、高級補品禮盒不到3盒」的533原則，或法務部「受招待5次以上、收受襯衫超過5件」的55原則，都是過度寬鬆的廉政標準，欠缺嚴辦的誠意。

黨主席、立委陳椒華指出，司法院雖然否認存在「533原則」，但記者會上卻僅公布限定於「不當往來次數較多者」，其餘黑數則不得而知；司法院更於記者會前，把現任懲戒法院的洪佳濱法官從移付懲戒名單移除，公益揭弊暨吹哨者保護協會也接獲檢舉，司法院應說清楚為何名單抽換隱瞞。

時代力量黨團強調，現行《公務員廉政倫理規範》已經有禮品收受的具體標準，1次不得超過3,000元、1年不得超過1萬元。此次司法機關卻以「次數」做為調查基準，這樣的雙重標準難以服眾；呼籲司法機關儘速公佈這些收受襯衫與補品的禮品價格，以確認是否符合廉政規範。

清查法官財產來源

「應該全面清查涉案法官的財產來源！」邱顯智表示，以胡景彬為例，貪汙3億的財產來源交代不清楚，之後還能進而影響法官對自己的判決；而翁茂鍾案也從原判刑8年改為4個月易科罰金；連由年輕檢察官組成劍青檢改也要求涉案司法官應立刻辭任，否則人民將難以繼續信任司法。

時代力量黨團強調，已提出相關凍結特別費預算提案，要求法務部與司法院1個月內向立法院及國人公布完整的調查報告，完整公布所有涉案情況。

【更多精采內容，詳見 】