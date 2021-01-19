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前特偵組發言人涉詐欺 北檢命150萬交保併限制出境
前特偵組發言人、律師張進豐，遭建商李力建設指控涉嫌以投資澳洲墨爾本市區土地為由，找人合資購地，事後卻偽造匯款證明，詐取澳幣1300多萬。台北地檢署昨發動搜索約談行動，檢方複訊後命張以150萬交保併限制出境、出海：張妻簡珮玲限制出境、出海。
檢調調查，2018年4月間，張氏夫婦邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，由張庭耀代為赴約，張席間向建商宣稱，家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房，遊說建商投資。
2018年5月12日，張庭耀向建商出示可行性評估報告，指該筆土地有極大獲利空間，邀約一同到墨爾本實地考察。建商看好地段並考量投資區塊完整，決定簽約合作。
建商指控，張進豐聲稱依澳洲不動產交易慣例，須先支付澳幣1200萬，依雙方對分投資比例，建商須支付澳幣六百萬。建商匯出款項後，2018年9月3日，該土地卻被澳洲墨爾本開發商「Mirvac」購入。
爾後，張進豐家族稱已將第二期投資款匯入信託帳戶，邀建商簽立澳洲墨爾本土地合夥交易契約書。建商簽約後，9月19日依約匯款澳幣425萬至信託帳戶。
2018年12月，該建商前往澳洲墨爾本與張庭耀開會，當時張庭耀指第三次增資時間，預計在隔年中旬。過了一個多月，張進豐致電建商，稱土地要改興建商業辦公室大樓，須盡快增資才來得及辦理變更設計。
建商起疑，詳細查帳後才發現其中疑涉不法，認為遭詐騙折合新台幣近3億多元提告。
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