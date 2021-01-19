前特偵組發言人涉詐欺 北檢命150萬交保併限制出境

從李登輝總統以降，幾乎每位總統都曾經提到司法改革，卻也每每雷聲大雨點小，司法界怨聲載道，「有錢判生，無錢判死」的民怨也從未消除。司法院、法務部昨天公布了最高法院前庭長石木欽接受商人翁茂鍾招待案，翁茂鍾長年供養著這些「石木欽」們，遍及法官、檢察官和檢調高官，甚至最近剛調職的警政署副署長劉柏良和警政委員周幼偉，也都因購買股票而脫不了干係，這一大掛的審、檢、調、警系統，駭人聽聞的「不當接觸」，也實在讓人嘆為觀止，見識到闇黑司法界的恐怖權錢交錯，難怪要讓政院、監院都為之震撼。

2021-01-19 05:50