富商邀宴球敘送襯衫 前檢察官羅榮乾82次最多

司法院、法務部今天公布司法檢調人員與富商翁茂鍾不當接觸案報告，發現翁茂鍾長期邀請司法檢調人員餐敘、球敘、送襯衫，其中前檢察官羅榮乾接受邀宴74次、收襯衫8次為最多。

全案起於，前公務員懲戒委員會委員長石木欽因長期與涉訟當事人佳和董事長翁茂鍾不當接觸，去年8月遭監察院彈劾；司法院及法務部依翁茂鍾27本筆記本，擴大調查，今天分別公布調查報告。

法務部認定11名檢察官、檢察長及9名調查人員與翁茂鍾不當接觸；司法院也認定20名法官與與翁茂鍾不當往來。

法務部調查報告指出，參考監察院調查意見後，訂定調查重點及參考標準包括與承辦翁茂鍾案件有關者、購買翁茂鍾公司股票者、接受宴請5次以上者及接受餽贈襯衫5次以上者。

報告指出，前檢察官羅榮乾在民國87至104年間，接受翁茂鍾宴請74次、收受襯衫8次共16件，行為確實不當，已引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，情節非輕，有司法懲戒之必要，移送監察院審查。

此外，案發時擔任台北市調查處主任的秦台生，被認定接受翁茂鍾宴請19次、收受襯衫13次共26件，另買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司股票16張；曾任檢察長的凌博志接受宴請21次、收受襯衫3次共5件，向翁茂鍾購買佳和股票20張。

報告也指出，與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」繫屬台南地檢署期間，承辦檢察官曲鴻煜及檢察長方萬富皆曾與翁茂鍾接觸，並於事後承購怡安股票各10張、50張，各接受宴請2次、5次，也都收受襯衫。

調查報告顯示，陳守煌、周章欽、黃和村、蘇南桓、潘國威、楊榮宗、柯尊仁、張濟平、王北齊、楊師宏等10名檢調人員僅收受襯衫，雖是本於公務社交，例如有人因翁茂鍾當時協助矯正及更保業務，雖已婉謝仍寄送襯衫，礙於情面而收受，但基於外界對司法人員嚴謹人際關係的要求，仍將進行「職務監督」或「行政議處」。

司法院調查報告則指出，違失行為分為不當接觸（飲宴、球敘、會面）、受贈襯衫或夾克、受贈營養品。

前台灣高等法院台南分院法官曾平杉不當接觸23次最多，前最高行政法院院長林奇福22次居次，前最高法院庭長顏南全不當接觸18次，前台南高分院法官陳義仲、前高院庭長林金村則分別不當接觸16次、15次。