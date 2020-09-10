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丁允恭陷桃色風暴 友人爆他私生活豐富、被稱「情色海牛」

聯合新聞網 / 綜合報導
總統府發言人丁允恭身陷桃色風暴請辭獲准。 聯合報系資料照
總統府發言人丁允恭身陷桃色風暴請辭獲准。 聯合報系資料照

總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，近日也有媒體訪問丁允恭的昔日友人，指丁除了在學生時期就熱衷於政治參與，愛開黃腔、私生活豐富的他更被取綽號為「情色海牛」。

丁允恭前女友爆料，丁擔任高雄市新聞局長時屢在上班時間要求與她發生關係、逼她墮胎，丁允恭請辭時則發表聲明指報導未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，而丁允恭的過去也被翻出。據《中國時報》報導，丁允恭求學時就樂於參加社運，也曾受民進黨委託多次動員學生擔任青年軍，而他的私生活似乎比學生生活更精彩。

丁允恭的昔日友人指出，丁素日就喜歡開黃腔，無論是行為、說話都有情色意味，因此有「情色海牛」的綽號，而丁在學生時期也是風雲人物，感情生活也很多采多姿，丁的友人爆料他過去除了正牌女友、其他女友還有性伴侶等複雜性關係，指丁看女生沒在挑，更不諱言的表示自己是「不想浪費食物」。

丁允恭的桃色風波也引發政壇不少人抨擊，監察委員紀惠容表示目前尚在了解案情，已有立案調查的打算，藍營人士也有撻伐聲浪，國民黨立院黨團副書記鄭麗文形容這是「國恥」，指蔡總統應檢討用人哲學，國民黨立委葉毓蘭則指丁當時擔任新聞局長卻與記者發展出公務業務以外關係，是觸犯刑法第228條假藉職權與機會性交罪，認為檢察官應介入調查。

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