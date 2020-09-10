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綠選輸犯錯都能升官 網友虧：丁允恭半年後高升哪？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府前發言人丁允恭。圖／本報系資料照
總統府前發言人丁允恭。圖／本報系資料照

總統府發言人丁允恭被媒體爆出私德欠佳問題，昨請辭獲准。有網友在網路社群平台PTT指出，綠營政治人物犯了錯或是選戰敗選，只要過段時間仍有機會再出任要職，所以丁允恭也不必氣餒，並反諷地問「半年後要高升哪」。

PTT貼文指出，綠色是原諒的顏色，而這樣態又大致分為兩種，一種事出了包犯了錯必須辭職下台的官員，例如交通部前部長吳宏謀就是經典案例，從高市府時期就一路背負政治責任下台，卻一路升官；另一種則是投入選戰敗選者，舉凡閣揆蘇貞昌、交通部長林佳龍等人，皆是敗選後高升大位的代表。

網友回應，「丁下台，沒有多久更有大位等著」、「先辭後升已是黨的標準作業程序了」、「這次的休息是為了更遠的路、更高的位子、更大的炮房」；但也有人說，「出包下台很正常，不必過度解讀」。

丁允恭 總統府發言人 總統府 陳菊

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