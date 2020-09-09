童仲彥遭丁允恭性醜聞波及 委屈喊冤「我對女人很好」

總統府發言人丁允恭今（9）日遭前女友Y女爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，在局長室發生性行為並逼她墮胎3次，同時劈腿多人，引發社會譁然。事情爆發出來後，連情史豐富的前台北市議員童仲彥也遭到言論波及，讓他晚間氣得在臉書發長文表示「請不要再tag我了！別人的私事，干我屁事？」

童仲彥委屈表示，自己的感情狀況，「跟丁才子、丁局長、丁發言人完全不同！」，呼籲網友不要再拿自己跟丁允恭類比。童仲彥列出3點指出：第一、自己「從未運用職權」把妹；第二、自己「從未妨礙女方發展」，只有幫助她們過更好的生活；第三、「別再用家暴男嘴我了」，表明有為自己的過失負責，不僅酒駕後主動退選，家暴事件也有公開道歉。然而，有關助理費官司一事，卻讓他忍無可忍，決定發文把話說清楚。

童仲彥用落落長文字陳述自己與前妻之間的恩怨情仇後，委屈表示「當那女人靠批評我賺通告費時，我為何保持沈默」？接著解釋說「因為每次事發，男人總是被公審的一方，但是很多男人心中的苦和委屈不會說」。最後結尾表示，「至少今天一再被她所害的我，勇敢把話說出來了」，「不管你們認不認同，這世間永遠清官難斷家務事」。文末不忘用Hashtag強調，「相信司法會還我清白」、「跟我交往過的都知道我對女人很好」。