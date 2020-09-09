快訊

獨／玉女教主揭郭富城內幕 曝吳宗憲助斬「五度五關」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童仲彥遭丁允恭性醜聞波及 委屈喊冤「我對女人很好」

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市前議員童仲彥。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
台北市前議員童仲彥。 聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

總統府發言人丁允恭今（9）日遭前女友Y女爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，在局長室發生性行為並逼她墮胎3次，同時劈腿多人，引發社會譁然。事情爆發出來後，連情史豐富的前台北市議員童仲彥也遭到言論波及，讓他晚間氣得在臉書發長文表示「請不要再tag我了！別人的私事，干我屁事？」

童仲彥委屈表示，自己的感情狀況，「跟丁才子、丁局長、丁發言人完全不同！」，呼籲網友不要再拿自己跟丁允恭類比。童仲彥列出3點指出：第一、自己「從未運用職權」把妹；第二、自己「從未妨礙女方發展」，只有幫助她們過更好的生活；第三、「別再用家暴男嘴我了」，表明有為自己的過失負責，不僅酒駕後主動退選，家暴事件也有公開道歉。然而，有關助理費官司一事，卻讓他忍無可忍，決定發文把話說清楚。

童仲彥用落落長文字陳述自己與前妻之間的恩怨情仇後，委屈表示「當那女人靠批評我賺通告費時，我為何保持沈默」？接著解釋說「因為每次事發，男人總是被公審的一方，但是很多男人心中的苦和委屈不會說」。最後結尾表示，「至少今天一再被她所害的我，勇敢把話說出來了」，「不管你們認不認同，這世間永遠清官難斷家務事」。文末不忘用Hashtag強調，「相信司法會還我清白」、「跟我交往過的都知道我對女人很好」。

童仲彥 丁允恭

相關新聞

童仲彥遭丁允恭性醜聞波及 委屈喊冤「我對女人很好」

總統府發言人丁允恭今（9）日遭前女友Y女爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，在局長室發生性行為並逼她墮胎3次，同時劈腿多人，引發社會譁然。事情爆發出來後，連情史豐富的前台北市議員童仲彥也遭到言論波及，讓他晚間氣得在臉書發長文表示「請不要再tag我了！別人的私事，干我屁事？」

丁允恭爆醜聞 李婉鈺：別為渣男浪費感情、生活

總統府發言人丁允恭被媒體爆出私德欠佳問題，今請辭獲准，相關新聞傳出後，新北市前市議員李婉鈺在自己粉絲團提到，過來人想告訴...

丁允恭爆劈腿閃辭 蔡總統的「心腹們」還剩下哪些？

總統府發言人丁允恭爆出劈腿醜聞後，隨即向蔡總統請辭獲准。隨著丁允恭辭職，總統府現有的發言人僅剩張惇涵、kolas yotaka以及長期主掌發言系統、日前高升總統辦公室主任的黃重諺，留在蔡總統身邊。另一方面，日前蔡總統核心幕僚—總統辦公室前主任詹志宏、總統府前副秘書長劉建忻轉任其他要職後，府內權力核心也有所變化。

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

總統府發言人丁允恭被媒體爆出私德欠佳問題，今請辭獲准。監察委員紀惠容今天表示，丁允恭身為高層公務員，卻沒有自我節制，其中...

「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

總統府發言人丁允恭爆出桃色糾紛，據前女友指控，丁在任職高雄市政府新聞局長時與她交往，不僅謊稱自己是單身，更在期間內劈腿多人，甚至多次要求她墮胎...

影／丁允恭醜聞苦主 鄭照新：全世界都問砲房桌長怎樣

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市新聞局長期間與她交往，逼她墮胎，且劈腿多人，將局長辦公室當成「砲房」，甚至在...

丁允恭陷桃色風暴 國民黨Twitter酸：丁丁是個人才

《鏡周刊》報導，總統府發言人丁允恭遭前女友爆料於任職高雄市政府新聞局長期間劈腿四女，還逼她墮胎，丁允恭已向蔡英文總統請辭...

【重磅快評】蘇揆輕嘆可惜 只因「恭」在黨國？

總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間逼她墮胎且同時劈腿多人後，丁允恭隨即向蔡英文總統請辭獲准。...

影／曾被丁允恭嗆「林北」 柯文哲「唉呦」後閃記者

總統府發言人丁允恭桃色風波不斷，今有前女友出面控訴，在丁任職高雄市新聞局長任內逼她墮胎，甚至在局長室發生性行為，同時劈腿...

影／蘇貞昌：丁允恭有才華好可惜 有些行為要多警惕

總統府發言人丁允恭被爆私德欠佳，今請辭獲准。行政院長蘇貞昌下午出席活動時表示，丁是很有才華，也很珍惜其才能跟努力，這次因私領域的事情影響政府跟機關，也為此負責請辭，雖覺得好可惜，不過年輕人有些行為要多警惕。

熱議丁允恭私德 邱于軒：民進黨犧牲丁以轉移新聞焦點

總統府前發言人丁允恭被爆出與女性交往的私德不佳，今天輿論熱「吵」。國民黨高雄市議員邱于軒在臉書表示，民進黨厲害了，犧牲一個丁允恭來轉移新聞焦點！瘦肉精和健保醫材極端值的新聞已經被丁允恭的新聞帶過了。

丁允恭新聞局長室那張桌 王淺秋PO照網友譏：好多用途

總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長時期的風流往事被起底，把局長室當「砲房」，甚至連辦公桌都是他的戰場。前高雄市新聞局長王淺秋臉書發文PO出她當時新聞局長室辦公環境，感嘆「居然是這張桌子」、「今日我最噁」，引發留言熱議。

熱門新聞

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

「能滾多遠就滾多遠」丁允恭私德敗壞 連綠側翼都砲轟

受試者出現嚴重不良反應！阿斯特捷利康暫停疫苗試驗

扯！新兵入伍未承認接觸史 害30名同車役男全部被隔離

未坦承接觸史害30名役男全部被隔離 天兵被送回家

兩岸血緣切不斷 孫大千：民進黨發起台版文化大革命？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。