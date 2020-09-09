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「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

聯合新聞網 / 綜合報導
總統府發言人丁允恭遭爆料曾劈腿、逼前女友墮胎，已向蔡英文總統請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人丁允恭遭爆料曾劈腿、逼前女友墮胎，已向蔡英文總統請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

總統府發言人丁允恭爆出桃色糾紛，據前女友指控，丁在任職高雄市政府新聞局長時與她交往，不僅謊稱自己是單身，更在期間內劈腿多人，甚至多次要求她墮胎。消息傳出後引發轟動，丁允恭也火速請辭總統府發言人一職，網友也挖出丁允恭過去創作的短篇小說，狠酸他的「渣男」行徑。

丁允恭的前女友向《鏡週刊》爆料，丁當時隱瞞自己已經訂婚的事實，以「單身之姿」與她來往。交往期間，丁不僅與其他女性藕斷絲連，更多次要女方在上班時與其在局長室內發生性行為，事後更以政治前途為由要求女方墮胎，引發譁然。

從政前丁允恭曾擔任媒體專欄作家，其文學才氣受到他人肯定，更曾獲得聯合報文學獎及時報文學獎。然而隨著桃色醜聞曝光，丁過往的創作也被人翻出，臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」挖出丁允恭於2006年創作的短篇小說《擺》，並節錄書中的其中一段內容：

「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人。」

放眼如今桃色糾紛纏身的丁允恭，過往的創作更顯諷刺，網友看到文章後，也紛紛留言嘲諷，「原來是自傳啊！放錯分類了」、「一條龍取材，自產自銷」、「原來寫作都要搭配實作，才能進步啊」、「生動活潑，身歷其境」、「超前部署14年」，也有網友肯定丁的才氣，「但不得不說《擺》真的好看，他在寫作上的功力真的很強...」、「《擺》的文筆真的很好啊，自毀長城」。

丁允恭 總統府發言人 醜聞

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