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【重磅快評】蘇揆輕嘆可惜 只因「恭」在黨國？

聯合報 / 主筆室
總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間逼她墮胎且同時劈腿多人後，丁允恭隨即向蔡英文總統請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間逼她墮胎且同時劈腿多人後，丁允恭隨即向蔡英文總統請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間逼她墮胎且同時劈腿多人後，丁允恭隨即向蔡英文總統請辭獲准。當媒體廣泛傳布、聚焦於丁「玩四不恭」的香豔事跡時，顯然也忽略了一個好大的疑問：這一個月，試問院黨高層可又做了什麼？

早在一個多月前，丁允恭即被爆料與小他近20歲的年輕女記者的「風流韻事」，當時丁允恭回應兩人是在沒有婚姻的狀態下交往。確實，男已離婚女還未嫁，兩人交往又干卿何事？輿論至多也只能拿出丁允恭以往的「勸世文」，反諷質疑民進黨政府是否「以豔情遮掩腐臭」。

但有約詢或調查權的蔡政府，面對職司發言人要職者的「公私不分」緋聞，竟好似船過水無痕般，仍繼續讓丁為總統發言。這也凸顯了重重的問題，究竟蔡政府是如何看待丁允恭與女記者的「風流韻事」？這一個月以來，府高層又是否約詢過丁允恭了解事情全貌？又或者，丁允恭究竟對府高層說了些什麼，以致竟毫無處理？

人民或可從丁允恭、行政院長蘇貞昌乃至綠營相關婦權人士噤聲的回應，嗅得部分答案。丁允恭認為他的行為確有違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾；蘇揆表示，丁允恭是個很有才華的年輕人，他因個人「私領域」影響政府機關，已經為此負責請請辭，「我是覺得好可惜」。顯然此事「僅屬私德、不涉官箴」的防火牆已然築好。

但此事真容易那麼輕描淡寫？單以女記者「上班時間在局長室辦公桌上發生性行為」這項指控，就足以讓監察院啟動調查，甚至可能已違反相關法律，哪裡僅涉私領域範圍，哪裡僅只是造成困擾而已？

但見丁允恭自月前爆出「風流韻事」以來，依舊為總統府發言，回應李前總統逝世、美豬美牛開放等要事，果真是如蘇揆所言的「努力奉公」，更是「恭在黨國」的具體見證。難怪蘇揆只是「覺得可惜」、甚且還諷朱立倫無限上綱。

直言之，蔡政府挾著選票支持以及對網路、輿情的掌控，已然沉淪於權力、欲望而與民意漸行漸遠，對於「自己人」的各種荒誕行徑愈來愈見怪不怪。對丁允恭「遲來的處理」，不過是「雙標」的又一佐證而已。

行政院長蘇貞昌對丁允恭捲入桃色風波表示，他是個很有才華的年輕人，他因個人「私領域」影響政府機關，已經為此負責請請辭，「我是覺得好可惜」。記者曾原信／攝影
行政院長蘇貞昌對丁允恭捲入桃色風波表示，他是個很有才華的年輕人，他因個人「私領域」影響政府機關，已經為此負責請請辭，「我是覺得好可惜」。記者曾原信／攝影

丁允恭 總統府發言人

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