落實鄭習會」後對台十項措施 陸採購鳳梨釋迦等農漁品

海峽論壇大會昨天在福建廈門舉行，會後大陸國台辦舉辦一場農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚、文旦柚和茶葉等，兩岸企業並於現場簽署合作意向書，大陸宣布這是落實四月「鄭習會」後，對台「十項措施」的一部分。

大陸國台辦主任宋濤昨天在簽約儀式現場表示，經過陸方和國民黨等台灣有關方面的共同努力，「十項措施」落實已取得積極進展和階段性的成果，具體共有十點：包括東方航空、春秋航空、山東航空將分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中的直航航線；積極支持台灣業者整改，進一步推動台灣文旦柚輸入大陸；舉辦台灣農漁產品的展銷會、對接會；依託福州（連江）國家遠洋漁業基地，建設台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；引進九部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出等。

宋濤表示，一紙購銷協議，連接兩岸果園、魚塭千家萬戶，並指大陸將繼續與台灣有關方面共同努力，推動十項措施落實落細。

「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會共進行五個項目的簽約，包括台灣農產共同協力運銷合作社與湖南省果品協會、協春水產與廈門一貿物流、南投縣農會與杭州市商貿旅遊集團、天崴農業科技與深圳市百果園供應鏈，以及花蓮縣農會與廣西國控集團。

國民黨副主席張榮恭在簽約現場作見證。他說，台灣農漁民的產品銷到大陸，「只是為了生計而已，還要遭到抹黑打壓，那絕對天理不容」。近日首次發生台灣縣市長被台灣方面禁止來參加海峽論壇的情況令人遺憾，但沒有力量能阻止這種自發性的互利行為。

因陸委會禁令未能出席海峽論壇的饒慶鈴也特別透過影片表示，期待在今年鳳梨釋迦豐收時，分享來自台東土地甜美的滋味。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉也透過影片表示，非常高興能夠見證屏東優質石斑魚的採購簽約，並指這不是政治活動，而是民生的公平，希望兩岸能夠深化交流，讓台灣優質的農漁產品找到市場。

中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧稍早前在海峽論壇大會致詞時指出，大陸秉持「兩岸一家親」理念，落實兩岸同胞享受同等待遇政策，發布並積極推動「十項促進兩岸交流合作」的政策措施，鼓勵更多台灣同胞在常來常往中，促進兩岸同胞心靈契合。