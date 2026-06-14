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現身海峽論壇 「逐玉」張凌赫：文化能連接兩岸

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門報導
大陸藝人張淩赫出席第十八屆海峽論壇大會。中通社
大陸藝人張淩赫出席第十八屆海峽論壇大會。中通社

陸劇「逐玉」飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫昨天也到了海峽論壇大會，讓出席大會的嘉賓頗為驚喜。張凌赫先用閩南語問候大家，接著表示，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。

國民黨主席鄭麗文日前提到，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」這個願望目前還沒實現，但張凌赫昨天上午先出現在海峽論壇大會上，引發現場一片驚呼聲與掌聲，眾多與會者拿出手機狂拍留念。

在分享環節上，張凌赫向大家分享自己生命中很重要的字：「跨」。他說，這是跨行、跨界，也是跨步、跨越。

張凌赫表示，說到跨行，自己大學的專業是電氣工程機器自動化，按照原本的人生軌跡，現在應該是一名電力行業的從業者，畫圖紙、算數據、調試設備，但他想突破不一樣的自我，於是選擇了跨行，成為了一名演員，「這一步其實邁得並不輕鬆，我始終相信人生最動人的轉變永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步，因為在前行的過程當中，找到自己的熱愛也同樣重要」。

張凌赫說，「我真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽，來大陸走一走看一看」，親身感受這片土地的生機和活力，收獲感悟與成長，「海峽的距離，擋不住同胞走親走近的交流步伐」。

張凌赫也提到「逐玉」，指劇中融入大量中華傳統文化、中式美學，還有家國情懷，他收獲了很多來自台灣觀眾的喜愛和共鳴。

他表示，「兩岸創作者本就有著相同的審美和共同的語境，這也讓我更加堅信，兩岸同根同源、血脈相連，有著割不斷的文化根脈，文化的力量也總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心」。

海峽論壇 逐玉 張凌赫 兩岸

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