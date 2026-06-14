產品銷陸 地方盼中央以農漁民利益優先

大陸國台辦昨宣布將採購台東鳳梨釋迦與屏東石斑魚和花蓮文旦柚，並與相關企業簽署合作意向書，在地縣政府、縣農會及屏東養殖業認為有助拓展農漁產品市場，樂觀其成，盼中央政府以農漁民利益為優先，共同協助農漁產外銷。

台東縣府農業處長許家豪表示，大陸國台辦宣布的採購案是由大陸企業與台灣企業簽署合作意向書，金額約五千萬人民幣（約二億三千萬台幣）。縣府會做好品質管理與產銷把關，透過多元通路布局，讓農民獲得更穩定收益。

台東縣農會理事長楊招信表示，這對台東農民是強心針，鳳梨釋迦近三年銷售不如以往，不少果農面臨壓力。呼籲中央政府不分黨派、不做政治操作，協助農民穩定生計。

卑南鄉種鳳梨釋迦超過廿年的劉姓果農說，以前外銷順，價格都不錯，後來常要擔心賣不出去，聽到陸方採購消息當然高興，希望看到實際訂單與穩定出貨，不是停留在意向階段。

太麻里林姓果農則表示，不管賣到哪，只要把水果賣出去、價格維持合理水準就好，「種田的人最在意的不是政治，是辛苦種出來的水果有沒有市場」。

花蓮縣農會表示，花蓮是全台第二大文旦柚產地，國內市場飽和，供過於求，外銷以海外華人市場為主，這幾年包括馬來西亞、新加坡等都有出口，大陸市場還是最大宗，希望透過論壇爭取放寬相關出口限制，拓展文旦柚銷售量。

屏東縣養殖漁業協會總幹事陳啟宏表示，石斑魚目前並未停止銷往大陸，仍透過活漁運班船持續運銷。大陸釋出採購訊息，養殖端樂觀其成，但關鍵仍在實際採購規格、數量及價格是否能穩定。

陳啟宏說，石斑魚外銷市場價格低迷已久，近年油料、電價及飼料成本持續增加，農民缺乏議價能力，常面臨售價低於成本的困境。他也說，養殖戶較關注石斑魚大規模去化問題，大陸傳統偏好六百至九百克規格，後續仍要看陸方的採購內容，避免市場再次陷入單一出口依賴。

屏東縣府農業處表示，縣府近年與漁民團體合作推動「內外銷市場開拓」及「魚種多元分散」策略，石斑魚已外銷至日本、東南亞、東北亞以及美洲等新興市場，不會單押單一市場，「屏東品牌」會以實力迎戰。