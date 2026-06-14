王滬寧會見張榮恭 「堅定為兩岸謀和平」

海峽論壇大會昨天上午在廈門登場，會前中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧，會見包括國民黨副主席張榮恭等參加論壇的台灣嘉賓。王滬寧表示大陸將同廣大台灣同胞一道，堅定為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。張榮恭則說，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸和台海和平的中流砥柱，並強調「和平才能興台」。

接著王滬寧在大會致詞表示，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加，充分表明維護台海和平安寧、改善發展兩岸關係，是兩岸同胞的共同期盼，充分展現擴大兩岸交流交往交融，增進同胞親情福祉，是人心所向，大勢所趨。「無論台海局勢如何變幻，我們都保持著旺盛的生命力和廣泛的影響力」。

王滬寧強調，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，要堅定築牢中華民族共同體意識，要堅決反對台獨分裂和外來干涉。守護好、建設好、發展好中華民族共同家園。福建省委書記周祖翼則說，福建將著力打造兩岸共同家園，並將推動基礎設施互聯互通。

張榮恭在大會上致詞說，國民黨對於「和平興台」責無旁貸，為了推動這個目標，有兩個要件需要兩岸各界共同加強，一是民族認同、二是政治互信。這是兩岸關係和平發展的根本性保證，也能夠實現中共總書記習近平說的，「有話好好說，有事多商量」。他指出，台灣涉兩岸的法令體制都是用「一個中國」架構來定位兩岸關係，而非「國與國關係」，只要尊重這個現實，雙方就有政治互信，兩岸的對話協商就有政治基礎。

大陸方面昨出席會見的還有國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍，福建省長趙龍、福建省政協主席滕佳材、國台辦副主任趙世通、彭慶恩等；台灣方面除張榮恭，還有國民黨金門立委陳玉珍、無黨團結聯盟主席林炳坤、新黨副主席李勝峰、親民黨黨務顧問王育誠、前民眾黨立委吳春城等各政黨與社會人士。

陳玉珍表示，自己藉參與本次論壇，當面向王滬寧提出三項與金門民生及產業發展相關訴求，包括爭取大陸擴大開放更多省分居民赴金門旅遊、建議試辦金廈農漁產品銷售平台，以及金門原產地商品享有關稅優惠等。

陸委會昨天回應表示，兩岸溝通機制未能順利運作，根本原因在於中共當局始終不願正視中華民國存在的客觀事實，預設兩岸溝通對話的政治前提，及未能務實面對台灣主流民意；對於我在野人士附和中共扭曲敘事，深感遺憾。陸委會稱，中共「假融合、真施壓」的欺騙作法無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖。國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共「斷鏈說」敘事，無助改善兩岸關係。