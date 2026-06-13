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張榮恭晤王滬寧提兩岸協商聯繫機制斷裂 陸委會：附和中共敘事

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，陸委會下午發布新聞稿指出，中共「假融合、真施壓」的欺騙作法無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖；並指國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共「斷鏈說」敘事，無助改善兩岸關係。（本報資料照片）
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，陸委會下午發布新聞稿指出，中共「假融合、真施壓」的欺騙作法無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖；並指國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共「斷鏈說」敘事，無助改善兩岸關係。（本報資料照片）

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧出席致詞，並在會前與國民黨副主席張榮恭等人會見。陸委會下午發布新聞稿指出，中共「假融合、真施壓」的欺騙作法無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖；並指國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共「斷鏈說」敘事，無助改善兩岸關係。

王滬寧今天早上在海峽論壇大會上提到，本屆海峽論壇隆重舉辦，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加，大陸始終順應兩岸同胞「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心聲，始終堅持一個中國原則和九二共識，並強調兩岸同胞要堅定築牢中華民族共同體意識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

張榮恭則在與王滬寧會面時表示，在當前兩岸雙方當局的協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸關係和平發展，是台海局勢和平穩定的中流砥柱，這非常值得台灣各界和區域各方的肯定和支持，以證明堅持九二共識、反對台獨是完全正確的立場和方向。

陸委會今天下午發出新聞稿指出，兩岸溝通機制未能順利運作，根本原因在於中共當局始終不願正視中華民國存在的客觀事實，預設兩岸溝通對話的政治前提，及未能務實面對台灣主流民意；對於我在野人士附和中共扭曲敘事，深感遺憾。

陸委會表示，國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共民族復興及兩岸關係「斷鏈說」敘事，不僅無助改善兩岸關係，更升高台灣分化對立，削弱民主韌性，並向國際社會傳遞台灣自願接受中共政治前提的錯誤訊息。政府呼籲各界赴陸交流應遵守法令，注意台灣社會觀感，避免成為中共當局對台統戰的宣傳工具，應共同捍衛國家主權與尊嚴。

新聞稿中也提到，中共當局長期對台採取雙軌並進的「兩手策略」，一方面持續以軍機艦擾台，更在台灣東部外海及周邊海空域實施常態化的灰帶侵擾，嚴重破壞台海及區域和平穩定；另一方面又大張旗鼓推促所謂「融合發展」與民間交流，這種「假融合、真施壓」的欺騙作法，完全無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖。

海峽論壇 王滬寧 張榮恭 陸委會

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