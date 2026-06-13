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海峽論壇大會 張榮恭：尊重「一中」現實 兩岸對話協商就有政治基礎

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，國民黨副主席張榮恭出席並致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，國民黨副主席張榮恭出席並致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，率團出席的國民黨副主席張榮恭致詞表示，台灣涉兩岸的法令體制都是用「一個中國」架構來定位兩岸關係，而非「國與國關係」，只要尊重這個現實，雙方就有政治互信，兩岸的對話協商就有政治基礎。

第十八屆海峽論壇大會今天上午在廈門國際會議中心舉行。大陸方面有中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤、福建省委書記周祖翼等人出席並致詞。台灣方面則由張榮恭代表致詞，另外包括無黨團結聯盟、新黨、親民黨、民眾黨等多個政黨亦有代表出席大會。

張榮恭指出，海峽論壇舉辦迄今18年，可見國共兩黨、兩岸雙方都有誠意和善意，推進兩岸和平、互利合作、共同發展。

他提到，今年四月的「鄭習會」是在近10年來台海詭譎複雜的形勢之下舉行，再度開創兩岸關係和平發展的新機遇。兩岸雙方都應該堅信，台海和平穩定是區域和平與繁榮的基礎，兩岸關係和平發展也是世界經濟發展與繁榮的保證。4月，中共中台辦授權發布10項促進兩岸交流合作的政策措施，相信只要持續推動落實，必定能夠提升台灣社會支持兩岸互利合作的主流民意。

張榮恭指出，國民黨對於「和平興台」責無旁貸，為了推動這個目標，有兩個要件需要兩岸各界共同加強，一是民族認同、二是政治互信。這是兩岸關係和平發展的根本性保證，也能夠實現中共總書記習近平說的，「有話好好說，有事多商量」。

他表示，海峽論壇是兩岸規模最大，最具草根性、廣泛性的民間交流活動，有助於民族情感的凝聚。只要基於「兩岸都是一家人」，那麼兩岸之間就沒有不能溝通，沒有不能化解的問題。

就政治互信，張榮恭則說，「反對台獨」本來就符合台灣的規定，涉兩岸的法令體制都是用「一個中國」架構來定位兩岸關係，不是「國與國關係」，這是非常清楚的現實，只要尊重這個現實，雙方就有政治互信，兩岸的對話協商就有政治基礎。

在海峽論壇大會前，王滬寧會見張榮恭等出席論壇的台灣嘉賓代表，包括無黨團結聯盟主席林炳坤、新黨副主席李勝峰、親民黨黨務顧問王育誠、國民黨金門縣立委陳玉珍、前民眾黨立委吳春城，以及大陸全國台企聯會長李政宏、旺旺集團副董事長周錫瑋等。

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，國民黨副主席張榮恭出席並致詞。記者陳宥菘／攝影
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