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影／張凌赫來了！現身海峽論壇 喊話台胞「跨越海峽」到大陸走走看看

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，現身13日上午在廈門舉行的海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影
在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，現身13日上午在廈門舉行的海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

陸劇《逐玉》播出後在台灣爆紅，飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫迷倒眾多粉絲。海峽論壇大會13日上午在廈門舉行，張凌赫現身論壇表示，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。他也說，「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」，喊話更多台灣同胞跨越海峽到大陸走一走看一看，並為中華民族偉大復興奮鬥。

國民黨主席鄭麗文日前提到，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」這個願望目前還沒實現，但張凌赫13日上午出現在海峽論壇大會上，隨即引發現場一片驚呼聲與掌聲，眾多與會者拿出手機狂拍留念。

在分享環節上，張凌赫向大家分享自己生命中很重要的字：「跨」。他說，這是跨行、跨界，也是跨步、跨越。

張凌赫表示，說到跨行，自己大學的專業是電氣工程機器自動化，按照原本的人生軌跡，現在應該是一名電力行業的從業者，畫圖紙、算數據、調試設備，但他想突破不一樣的自我，於是選擇了跨行，成為了一名演員，「這一步其實邁得並不輕鬆，我始終相信人生最動人的轉變永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步，因為在前行的過程當中，找到自己的熱愛也同樣重要」。

他分享日前拍攝公益紀錄片，探索大陸低碳轉型科技創新與實踐成果，前往江蘇走訪海上風電場、抽水蓄電站等，「身臨其境，我看到了祖國蓬勃向上的光明未來，這些也正是我想和台灣青年朋友們分享的，深入基層才能發現美好，扎根一線才能讀懂祖國」。

張凌赫說，「我真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽，來大陸走一走看一看」，親身感受這片土地的生機和活力，收獲感悟與成長，「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」。

張凌赫也提到《逐玉》，指劇中融入大量中華傳統文化、中式美學，還有家國情懷，「收獲了很多來自台灣觀眾的喜愛和共鳴」。他表示，「兩岸創作者本就有著相同的審美和共同的語境，這也讓我更加堅信，兩岸同根同源、血脈相連，有著割不斷的文化根脈，文化的力量也總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心。」

張凌赫提到，自己最近收到很多島內（台灣）朋友的邀請，非常感謝，也非常期待兩岸的影視、音樂、文化可以有更多更深更廣的交流合作，兩岸的青年未來能有更多交流交往交流的機會。

他最後喊話，「我是張凌赫，讓我們勇敢跨越自我，成就更好人生，並肩跨越海峽，凝聚青春力量，同心跨越未來，為中華民族偉大復興，為人類和平與發展而不懈奮鬥。」

第十八屆海峽論壇大會今天上午在廈門舉行。記者陳宥菘／攝影
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