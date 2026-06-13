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海峽論壇 王滬寧：台灣鄉親「克服阻礙」參加 展現兩岸交流是人心所向

聯合報／ 特派記者陳宥菘／廈門即時報導
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧在會上致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧在會上致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧在會上致詞表示，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加，充分展現「擴大兩岸交流交往交融」是人心所向、大勢所趨。他並強調，兩岸同屬一中，要堅決反對台獨分裂和外來干涉。

第十八屆海峽論壇大會13日上午登場，台灣方面包括國民黨副主席張榮恭、國民黨金門立委陳玉珍、以及無黨團結聯盟、新黨、親民黨等多個政黨與社會人士出席。

王滬寧在致詞首先提到，今年四月中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文並發表講話，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業指明了方向，為促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展注入了強大動力。

他表示，本屆海峽論壇隆重舉辦，廣大台灣鄉親「克服阻礙」踴躍參加，與大陸同胞共敘親情、共謀發展，充分表明維護台海和平安寧、改善發展兩岸關係，是兩岸同胞的共同期盼，充分展現了擴大兩岸交流交往交融，增進同胞親情福祉，是人心所向，大勢所趨。

王滬寧說，大陸始終順應兩岸同胞「要和平、要發展、要交流、要合作」的共同心聲，始終堅持一個中國原則和九二共識，堅定走好兩岸關係和平發展的道路，堅定推進祖國統一大業，堅定共創中華民族綿長福祉。

他強調，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人」，兩岸同胞要堅定築牢中華民族共同體意識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園。

王滬寧指出，大陸秉持「兩岸一家親」理念，落實兩岸同胞享受同等待遇政策，發布並積極推動十項促進兩岸交流合作的政策措施，鼓勵更多台灣同胞在常來常往中，促進兩岸同胞心靈契合。

他並指，福建是台胞台企登陸的第一家園，大陸將以更大力度推動兩岸融合發展示範區建設走深走實，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，讓更多台胞台企業願意來、留得住、融得好、發展好。

王滬寧還提到，今年是孫中山先生誕辰160周年，「孫中山先生畢生熱愛祖國，追求振興中華，國家統一。經過百餘年的奮鬥，今天我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。」他並指，「十五五」時期將為兩岸關係發展開闢廣闊空間。

福建省委書記周祖翼致詞說，福建將著力打造兩岸共同家園，進一步深化兩岸社會融合，完善增進台胞福祉的政策，便利政策體系和工作機制，為台胞在福建學習工作生活創造更好的條件。並將著力建設兩岸共同市場，進一步深化兩岸經貿融合，推動基礎設施互聯互通。

大陸國台辦主任宋濤主持論壇時說，海峽論壇作為兩岸參與機構最多，活動規模最大，涉及範圍最廣的民間交流平台，已經成功舉辦十七屆，開展各類活動830多場，累計吸引兩岸同胞37萬餘人次參與，其中台灣同胞約14萬人次，有效發揮了擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要作用。

第十八屆海峽論壇大會13日上午登場。記者陳宥菘／攝影
第十八屆海峽論壇大會13日上午登場。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，福建省委書記周祖翼出席並致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，福建省委書記周祖翼出席並致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤主持論壇。記者陳宥菘／攝影
大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤主持論壇。記者陳宥菘／攝影

海峽論壇

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