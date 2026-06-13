海峽論壇登場 王滬寧會見張榮恭：堅定為兩岸謀和平

海峽論壇大會今天上午在廈門登場，在大會前，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧，先會見包括國民黨副主席張榮恭、國民黨金門立委陳玉珍等參加論壇的台灣嘉賓。王滬寧肯定張榮恭率團到訪，並表示大陸將同廣大台灣同胞一道，堅定為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。張榮恭則說，在當前兩岸當局的協商和聯繫機制斷裂情況下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸和台海和平的中流砥柱，並強調「和平才能興台」。

這場會見於13日上午9點在廈門會議中心舉行。大陸方面出席會見的有王滬寧、國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、福建省委書記周祖翼、福建省長趙龍、福建省政協主席滕佳材、國台辦副主任趙世通、彭慶恩等人

台灣方面則有張榮恭、無黨團結聯盟主席林炳坤、新黨副主席李勝峰、親民黨黨務顧問王育誠、國民黨金門縣立委陳玉珍、前民眾黨立委吳春城等各政黨人士，以及大陸全國台企聯會長李政宏、旺旺集團副董事長周錫瑋等。

在對媒體開放的約8分鐘致詞環節上，王滬寧首先表示，今年4月，中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文，就兩岸關係發展提出4點意見，為兩岸關係指明方向。我們將共同推進這一重要講話精神，同廣大台灣同胞一道，堅定為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

王滬寧指出，海峽論壇致力於擴大兩岸民間交流，深化融合發展，「無論台海局勢如何變幻，我們都保持著旺盛的生命力和廣泛的影響力」。他也提到，兩岸同胞同文同種、血脈相連，共同的中華傳統把兩岸同胞凝聚在一起，越走越近。這次張榮恭率團參加海峽論壇，一定會對論壇的發展產生重要的推進作用。

張榮恭則表示，今年4月國共兩黨領導人時隔10年的會面對話，開創了兩岸關係和平發展新的機遇。他強調，「在當前兩岸雙方當局的協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸關係和平發展，是台海局勢和平穩定的中流砥柱」，所以這非常值得台灣各界和區域各方的肯定和支持，以證明堅持九二共識、反對台獨是完全正確的立場和方向。

張榮恭並指，兩岸應該在民族復興的過程當中，相向而行。台灣追求興旺發達、大陸推動兩岸融合發展，都是有關民生福祉，這就需要和平，「和平才能興台、和平才能交流」。

這是王滬寧與張榮恭3個月內第3次見面，前兩次分別是4月國共兩黨領導人會談，以及5月的兩岸中華文化峰會，王滬寧會見張榮恭一行。

去年海峽論壇，王滬寧則是會見前總統馬英九，當時王讚揚馬3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率。當年國民黨由時任大陸部主任林祖嘉代表參會。

海峽論壇大會今天上午在廈門登場，在大會前，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧，先會見出席論壇的台灣嘉賓，包括國民黨副主席張榮恭、國民黨金門立委陳玉珍等。記者陳宥菘／攝影