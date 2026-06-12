快訊

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

台灣下半年國運曝光！命理師：AI引爆裁員潮、凶殺案變多

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

張榮恭率團參加海峽論壇 會晤福建省委書記：持續推動台閩交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。圖／國民黨文傳會
國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。圖／國民黨文傳會

國民黨副主席張榮恭率團前往福建出席海峽論壇，今日中午會見福建省委書記周祖翼。張榮恭表示，樂見福建在推動「十五五規畫」持續取得成功，促進台閩之間的交流合作。他以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，盼能推動兩岸關係和平發展。

會談過程中，周祖翼介紹福建省對於十五五規畫的產業與建設的現況，並詳述福建推動兩岸融合發展示範區的願景和具體措施，以及台商台胞在福建生活發展的情況。

張榮恭表示，感謝福建長期以來對在閩台商、台青的照顧，希望福建能夠一如既往地持續關心台胞的生活福祉和權益保障。

張榮恭指出，18年來，海峽論壇在兩岸交流間已經建立了很有信譽的品牌，希望能夠越擦越亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。

國民黨訪團行程共計3天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、智庫副執行長沈建億等。

海峽論壇

延伸閱讀

海峽論壇將至 福建：加快「通橋」等小四通 推進閩台基礎設施應通盡通

海峽論壇大會明登場 福建省：持續推進兩岸民間交流、融合發展

陸委會禁令下 藍委廖先翔出席海峽論壇系列活動「共同家園論壇」

兩岸海峽論壇被貼統戰標籤 張雅屏：民進黨正進行高明認知作戰

相關新聞

「能溝通就是好事」 中美商會會長：川習會讓一切回歸正常

5月中旬，中美元首在北京舉行會晤。中美商會會長何邁可（Michael Hart）近日表示，對美國商界而言，中美元首會晤最重要的意義，「不是（雙方）額外達成了什麼協議，而是兩位領導人見面了。」他認為，這次的會晤也讓中美兩國政府以及企業界釋放「中美仍然能夠合作」的訊號。

廣西桂林驚傳爆炸7死30餘傷 居民傳：70歲老人為報復幹的

廣西桂林興安縣靈湘路11日凌晨1時40分左右，發生嚴重爆炸事故，造成7死30餘傷，事故原因仍在調查。有媒體指出，經初步調查，目前已排除爆炸是因管道燃氣等因素引起。當地多名民眾透露該爆炸是人為事件，是為了報復社會，不過目前官方尚未就爆炸原因進行證實。

陸名醫誤傳「半裸私密照」至500人聊天群組！否認自拍拒道歉：不屬色情

手機通訊程式雖然方便，但如誤傳訊息，也帶來嚴重後果！中國日前發生涉及醫護人員的網絡風波，湖南1間知名三甲醫院的主任醫生涉嫌在近500人的微信讀書會群組內，誤傳1張疑似下身半裸的私密照，引發群內人士強烈不滿。涉事醫生事後不僅未有道歉，在接受傳媒查詢時更辯稱照片「不屬色情，僅稍微暴露」，其態度惹來網友狠批。 涉事男子姓肖，在湖南某三甲醫院當主任醫生，於5月15日晚上8時在1個共有496名成員的讀書會群組中發送了1張「半裸照」。據群組截圖顯示，照片中1名身穿淡粉色恤衫的男子以低角度自拍，且下身明顯未有穿褲子。 照片發出後，群組成員大感震驚，隨即有人留言標記肖某並提醒：「發的啥，快撤回！」然而，肖某始終未有撤回該訊息，事後亦無對誤發事件作出任何解釋或致歉。 陸媒記者於5月19日上午聯繫到肖某，就事件進行核實。當被問及照片中的男子是否為其本人時，肖某先是聲稱「發錯了，不是我自拍」，隨後又改口稱「不是轉別人的，就是發錯了，誤發了，這沒什麼」，其回應明顯是前後矛盾，令人質疑。 對於群友斥事件「有辱斯文」，認為應該解釋或致歉，肖某明確表示拒絕：「沒有什麼解釋，它不屬於黃色，沒有涉及到任何東

市占上升…陸5月車市10大 新能源車包辦

大陸最新數據顯示，六月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至百分之六十六點七，創單週歷史新高，相當於每三輛新車中，只剩一人買傳統燃油車。專家稱，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。

海峽論壇大會 張榮恭：尊重「一中」現實 兩岸對話協商就有政治基礎

大陸主辦的海峽論壇大會今天上午在廈門舉行，率團出席的國民黨副主席張榮恭致詞表示，台灣涉兩岸的法令體制都是用「一個中國」架構來定位兩岸關係，而非「國與國關係」，只要尊重這個現實，雙方就有政治互信，兩岸的對話協商就有政治基礎。

影／張凌赫來了！現身海峽論壇 喊話台胞「跨越海峽」到大陸走走看看

陸劇《逐玉》播出後在台灣爆紅，飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫迷倒眾多粉絲。海峽論壇大會13日上午在廈門舉行，張凌赫現身論壇表示，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。他也說，「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」，喊話更多台灣同胞跨越海峽到大陸走一走看一看，並為中華民族偉大復興奮鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。