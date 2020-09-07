連3波瘋狗浪釀4死 幸運釣客買便當躲過一劫

宜蘭頭城大溪漁港今天發生連3波瘋狗浪，造成4名釣客死亡，當時曾在當地的釣客李宜淦事發前剛好離開買便當並拍下浪況，不料下一秒瘋狗浪來襲，將釣客們捲入海中。

大溪漁港燈塔處上午發生至少10名釣客疑因瘋狗浪落海意外。相關單位統計，直到傍晚，已4人死亡、1命危、4人受傷、1人上岸後自行離開。

當時也在案發處釣魚的釣客李宜淦，在事發前見釣況不佳，決定先離開去買便當，他看到大浪後正想拍照要向妻子報平安，但之後卻意外拍下事發前這群釣客落海前的身影。

李宜淦受訪時說，當時他剛拍完照片後，赫然發現原本聚集在燈塔邊的一群釣友連同釣具、4部機車竟全都被大浪捲落海中。

協助救人的吳姓釣客表示，當時連續3個大浪打來，之後他發現整排釣客都不見了，幸好其中有1人距離岸邊比較近，大家趕快把身邊可充當浮具的用品拋過去，再幫忙拉上。之前他也曾在當地看過大浪打來，但沒有這次這麼嚴重，這次逃過一劫，可能會有一陣子不敢再來釣魚。

林姓釣客表示，當時第一波大浪打來時，當地釣客們的冰桶與釣具都被打下海，之後2波大浪來時就陸續有釣客落海，都在海面上抱著浮具載浮載沉等待救援。颱風外圍環流過後，通常許多魚類都會靠近岸邊，這時魚況較佳。他當時站在比較沒有風浪處，躲過一劫，也趕緊協助將一名落海者拉起。

一名傷者的妻子表示，丈夫回憶事發前心中就覺得今天風浪怪怪的，雖有多次風浪來襲，但一開始大家都不覺得怎麼樣，後來3次大浪接連打來，丈夫被第三個大浪捲下海，幸好自行游上岸。她接到消息後一度擔心不已，所幸丈夫僅受到輕傷。

一名現場釣客說，當時連續3個大浪衝上堤防，他先是看到小冰箱、安全帽等物品掉入海中，沒想到過一會陣子後驚見一群釣客落海，一旁有釣客見狀先拋出冰桶給一名落海者，讓對方先能在海上漂浮，再將另一名危急的釣客以繩索順著海流拉到附近礁岩，他隨後和人立刻跳到礁岩旁，合力將這名釣客拉上礁岩。