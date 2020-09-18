他在女兒聯絡簿畫「黃鴻升」畫像表哀悼 惹哭一票網友

藝人黃鴻升16日驚傳倒臥在家裡浴室驟逝，消息震驚演藝圈，許多藝人紛紛表示哀悼，粉絲們既難過又不捨，就有一名父親在女兒的聯絡簿上畫上黃鴻升的畫像來表達追憶，他PO上臉書上也讓許多網友看了掉下眼淚。

聯絡簿通常是老師與家長間的溝通橋梁，許多父母在看完孩子的聯絡簿後都會簽上大名，而這名父親常在女兒聯絡簿上的簽名欄畫上各種趣味插圖，並且還創立《林爸爸簽聯絡簿啦》臉書粉絲團，把各種畫過的圖案PO上網，和網友們分享。

16日這天，林爸爸照往常一樣在女兒聯絡簿上畫上圖案，但這次畫的卻是已故藝人黃鴻升，並寫道「R.I.P」。從畫中可見筆觸細膩，勾勒出黃鴻升眉宇間的神情，文末還希望大家一切都平安。林爸爸說經營粉專以來一直都想透過畫圖讓粉絲開心，但聽到黃鴻升過世的消息讓他很感慨，「現在我能為小鬼做的事只有畫圖悼念他了。人生無常，大家要更把握當下！共勉之」。

網友們看了也相當難過，「第一次看林爸爸的聯絡簿笑不出來」、「第一次看到簽名畫沒有哈哈笑的，真的好難過」、「每次到林爸爸的聯絡簿都是按笑臉，就這一次是按悲傷的」、「老師明天檢查聯絡簿，可能會偷哭」、「謝謝貼心的林爸爸」、「畫得好好，很傳神，他的帥樣跟他的暖會永遠活在我們的心中」。