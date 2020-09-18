快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他在女兒聯絡簿畫「黃鴻升」畫像表哀悼 惹哭一票網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在女兒的聯絡簿上畫上已故藝人黃鴻升的畫像，來表達哀悼。 圖／翻攝自《林爸爸簽聯絡簿啦》粉絲團
一名網友在女兒的聯絡簿上畫上已故藝人黃鴻升的畫像，來表達哀悼。 圖／翻攝自《林爸爸簽聯絡簿啦》粉絲團

藝人黃鴻升16日驚傳倒臥在家裡浴室驟逝，消息震驚演藝圈，許多藝人紛紛表示哀悼，粉絲們既難過又不捨，就有一名父親在女兒的聯絡簿上畫上黃鴻升的畫像來表達追憶，他PO上臉書上也讓許多網友看了掉下眼淚。

聯絡簿通常是老師與家長間的溝通橋梁，許多父母在看完孩子的聯絡簿後都會簽上大名，而這名父親常在女兒聯絡簿上的簽名欄畫上各種趣味插圖，並且還創立《林爸爸簽聯絡簿啦》臉書粉絲團，把各種畫過的圖案PO上網，和網友們分享。

16日這天，林爸爸照往常一樣在女兒聯絡簿上畫上圖案，但這次畫的卻是已故藝人黃鴻升，並寫道「R.I.P」。從畫中可見筆觸細膩，勾勒出黃鴻升眉宇間的神情，文末還希望大家一切都平安。林爸爸說經營粉專以來一直都想透過畫圖讓粉絲開心，但聽到黃鴻升過世的消息讓他很感慨，「現在我能為小鬼做的事只有畫圖悼念他了。人生無常，大家要更把握當下！共勉之」。

網友們看了也相當難過，「第一次看林爸爸的聯絡簿笑不出來」、「第一次看到簽名畫沒有哈哈笑的，真的好難過」、「每次到林爸爸的聯絡簿都是按笑臉，就這一次是按悲傷的」、「老師明天檢查聯絡簿，可能會偷哭」、「謝謝貼心的林爸爸」、「畫得好好，很傳神，他的帥樣跟他的暖會永遠活在我們的心中」。

小鬼 黃鴻升 聯絡簿

延伸閱讀

小鬼黃鴻升猝逝！ 腦神經內科醫師提醒大家要注意這些事

解剖讓死者「死無全屍」？非自然死亡的勘驗與解剖

小鬼黃鴻升遺照曝光 59歲父挑選「最愛的一張」

快訊／小鬼黃鴻升靈堂照片曝光 宇宙繼續翱翔

相關新聞

黃鴻升去年健檢高血脂 解剖初判心血管問題

藝人黃鴻升（小鬼）本月十六日被發現倒臥家中，口鼻滲血，送醫急救不治，由於黃年僅卅六歲，警方當時也未在遺體旁發現藥或酒，家...

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

36歲藝人小鬼黃鴻升16日在北投住所驟逝，今天下午解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，據小鬼經紀人透露，死因為「主動脈剝...

解剖讓死者「死無全屍」？非自然死亡的勘驗與解剖

知名藝人黃鴻升（小鬼）16日被父親發現在北投住家過世，消息傳出後，演藝界諸多藝人表示悲痛，粉絲們也紛紛表達不捨。日前家屬已同意解剖，希望可以釐清死因；但近日卻有網路意見指出，解剖過程過於殘忍，也將讓死者死無全屍，建議家屬再想想。

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

藝人小鬼（黃鴻升）本月16日在位於台北市北投區的住所驟逝，享年36歲。檢警相驗遺體後，初步排除外力介入，經家屬同意，檢警...

他在女兒聯絡簿畫「黃鴻升」畫像表哀悼 惹哭一票網友

藝人黃鴻升16日驚傳倒臥在家裡浴室驟逝，消息震驚演藝圈，許多藝人紛紛表示哀悼，粉絲們既難過又不捨，就有一名父親在女兒的聯絡簿上畫上黃鴻升的畫像來表達追憶，他PO上臉書上也讓許多網友看了掉下眼淚。

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

藝人小鬼（黃鴻升）本月16日在位於台北市北投區的住所驟逝，享年36歲。檢警相驗遺體後，初步排除外力介入，經家屬同意，檢警...

熱門新聞

小鬼死於主動脈剝離 醫：兇猛！一半發作當下就死了

健檢全正常！ 經紀人曝小鬼黃鴻升死因：主動脈剝離致血管阻塞

【不斷更新】東海商圈氣爆已知4死1傷 家屬痛斥救災太慢

小鬼黃鴻升猝逝下午解剖 遺體抵達板橋殯儀館

嚇壞了！直播夜探廢棄鹽工宿舍 赫現地上躺一具男屍

他在女兒聯絡簿畫「黃鴻升」畫像表哀悼 惹哭一票網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。