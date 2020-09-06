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嚴詠能屏東買房定居 潘孟安將協助作品發表

中央社 / 屏東縣6日電
屏東縣長潘孟安今天上午到屏東市福居園慰問嚴詠能家屬。聯合報記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午到屏東市福居園慰問嚴詠能家屬。聯合報記者陳弘逸／攝影

打狗亂歌團團長嚴詠能昨晚在屏東萬丹鄉的演唱舞台上昏倒送醫不治，屏東縣長潘孟安今天前往祭悼，潘孟安表示，嚴詠能去年在屏東買房定居，縣政府將協助整理發表嚴詠能新作。

嚴詠能昨晚在屏東縣政府文化處於萬丹鄉舉辦的「藝術宅急便」演唱中場昏倒，送醫搶救不治，院方表示，嚴詠能到院前已死亡，急救無效。檢方今天下午相驗，表示因身體疾病死亡。

嚴詠能家屬不願接受媒體採訪，媒體詢問潘孟安有關嚴詠能最近身體狀況時，潘孟安指出，嚴詠能2年多前做過心臟繞道手術，後來恢復得很好。

潘孟安說，嚴詠能利用新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間休養身體，最近一直在進行新作發表，事必躬親，連發紅豆餅都堅持自己來，大家也都尊重他個人意願。

潘孟安上午11時30分前往屏東殯儀館嚴詠能靈堂祭悼，瞻仰遺容，並慰問家屬，隨後接受媒體聯訪。

他表示，20多年前打從嚴詠能離開愛河街頭藝人，就常駐恆春，他倆一直在屏南社大一路相伴，嚴詠能也在這20多年中增加非常多創作，創作能量不斷增強，嚴詠能對本土歌謠跟很多的公共事務關心，創造非常多全國巡迴，舞台是他最喜歡的場域。

潘孟安說，新冠肺炎疫情期間，嚴詠能在家閉門靜修，去年很高興告訴他，終於在屏東買了房子定居，不必再過漂泊的日子。這半年來嚴詠能創作10多首歌謠，親子的、孩子的、地方文化的，準備在下半年度發表。

潘孟安說，原本昨天在萬丹鄉「藝術宅急便」的表演上，嚴詠能要發表為萬丹紅豆量身訂作的紅豆歌「紅豆仔生佇 下淡水」，想不到來不及發表，就離世。

潘孟安表示，會與家屬討論協助嚴詠能的創作發表，版權等尊重家屬決定。

嚴詠能 潘孟安

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