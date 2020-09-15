勤達受理口罩退貨 新北消保官初步稽查符合規定

新北市衛生局查獲勤達醫療器材公司涉違法進口中國生產的口罩販售，新北消保官今天要求勤達落實退貨機制，下午還同衛生局人員到各藥局實地稽查退貨情形。

勤達醫材公司原許可證的口罩製造廠為馬來西亞，後改由在中國大陸生產，但業者於未取得許可證之前即輸入大量口罩，涉違反藥事法未經核准擅自輸入規定遭檢調偵辦。

新北市消保官室主任王治宇表示，勤達醫材公司涉違法進口大陸製口罩販售一事已進入司法偵辦階段，為保障消費者權益，消保官今天上午聯繫業者了解退貨情形，對於退貨規定過於嚴苛，要求改善。

王治宇表示，勤達醫材的口罩主要是針對大盤商進行代理銷售，比較少針對零售管道銷售，因此，原限制消費者單持發票、購買證明、產品恕不接受退貨等作法太嚴苛，業者也配合改善，展現業者的誠意。

由於勤達公告，自即日起至10月7日止接受退貨，至藥局或其他實體門市有購買「勤達」及「好得意」成人、兒童醫用口罩（批號：2020.01.06）的消費者請攜帶口罩包含外盒及購買證明至原購買處原價辦理退貨。

消保官廖珮伶今天下午就會同衛生局人員前往坊間各藥局稽查，以了解勤達口罩下架及退貨情形，消保官等人一一清查藥局口罩販售及退貨情形，初步了解退貨情形良好。

廖珮伶表示，在掌握勤達混充大陸製口罩販售情事後，今天起會陸續會同衛生局人員到各藥局進行行政調查，除了勤達，消保官也同時清查「加利」、「豪品」等公司口罩下架及退貨狀況，目前都符合規定。

衛生局表示，今天會同消保官至18家藥局查核相關違規口罩下架情形，目前均未見有販售違規口罩，衛生局將持續查核以維護民眾安全。