快訊

高雄營建商人倒臥血泊慘死 疑頸部刀傷致命

救援者轟武界壩生還者沒感謝 只關心百萬休旅車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勤達受理口罩退貨 新北消保官初步稽查符合規定

中央社 / 新北15日電
圖為勤達醫藥器材公司位於新北板橋的辦公室。 聯合報系記者王敏旭／攝影
圖為勤達醫藥器材公司位於新北板橋的辦公室。 聯合報系記者王敏旭／攝影

新北市衛生局查獲勤達醫療器材公司涉違法進口中國生產的口罩販售，新北消保官今天要求勤達落實退貨機制，下午還同衛生局人員到各藥局實地稽查退貨情形。

勤達醫材公司原許可證的口罩製造廠為馬來西亞，後改由在中國大陸生產，但業者於未取得許可證之前即輸入大量口罩，涉違反藥事法未經核准擅自輸入規定遭檢調偵辦。

新北市消保官室主任王治宇表示，勤達醫材公司涉違法進口大陸製口罩販售一事已進入司法偵辦階段，為保障消費者權益，消保官今天上午聯繫業者了解退貨情形，對於退貨規定過於嚴苛，要求改善。

王治宇表示，勤達醫材的口罩主要是針對大盤商進行代理銷售，比較少針對零售管道銷售，因此，原限制消費者單持發票、購買證明、產品恕不接受退貨等作法太嚴苛，業者也配合改善，展現業者的誠意。

由於勤達公告，自即日起至10月7日止接受退貨，至藥局或其他實體門市有購買「勤達」及「好得意」成人、兒童醫用口罩（批號：2020.01.06）的消費者請攜帶口罩包含外盒及購買證明至原購買處原價辦理退貨。

消保官廖珮伶今天下午就會同衛生局人員前往坊間各藥局稽查，以了解勤達口罩下架及退貨情形，消保官等人一一清查藥局口罩販售及退貨情形，初步了解退貨情形良好。

廖珮伶表示，在掌握勤達混充大陸製口罩販售情事後，今天起會陸續會同衛生局人員到各藥局進行行政調查，除了勤達，消保官也同時清查「加利」、「豪品」等公司口罩下架及退貨狀況，目前都符合規定。

衛生局表示，今天會同消保官至18家藥局查核相關違規口罩下架情形，目前均未見有販售違規口罩，衛生局將持續查核以維護民眾安全。

口罩 衛生局 消保官

延伸閱讀

國防部：軍醫院未使用勤達生產口罩 但部內庫存待回收

勤達口罩混充案 檢調介入調查

台製口罩標示17日上路 市售品可續賣至12月17日

再爆口罩魚目混珠 食藥署長稱「勤達」非國家隊

相關新聞

勤達受理口罩退貨 新北消保官初步稽查符合規定

新北市衛生局查獲勤達醫療器材公司涉違法進口中國生產的口罩販售，新北消保官今天要求勤達落實退貨機制，下午還同衛生局人員到各...

再爆口罩魚目混珠 食藥署長稱「勤達」非國家隊

口罩國家隊「加利」、「豪品」接連出包，將大陸製非醫用口罩充當MIT，「勤達醫藥器材公司」也涉嫌以中國製口罩，混充馬來西亞...

實名制口罩沒雙鋼印是偽口罩？12/17前是原有存貨

經濟部今（15）日表示，第一批印上Made in Taiwan、MD鋼印的醫用平面口罩，已經在桃園市長鄭文燦見證下，在桃...

勤達疑涉用陸製口罩 業者公布退貨款資訊

新北衛生局今指出，「勤達醫藥器材公司」涉嫌將大陸製造的口罩輸入台灣，初步清查並未流入實名制，全案已由新北市調查處偵辦。勤...

魚目混珠成國產醫用口罩又一例！16日起需申請輸入許可

繼加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩，現在衛福部又發現，新北市「勤達醫藥器材公司」也進...

新北再傳混充陸製口罩 侯友宜：已查到很多不法事證

繼加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩，衛福部又查出，新北市「勤達醫藥器材公司」也進口陸...

影／勤達爆賣陸製假口罩　陳時中：已要求全面下架

日前「加利」、「豪品」等口罩國家隊業者接連出包，而今傳出「勤達醫藥器材公司」打著馬來西亞製造為名，卻用大陸口罩混充進口到...

進口馬來西亞口罩卻是大陸製 勤達公司6萬片口罩遭封存

加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩，新北衛生局指出，「勤達醫藥器材公司」涉嫌將大陸製造...

新北勤達進陸製口罩 標繁體字及英文偽大馬生產

繼加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩中，現在衛福部又發現，新北市「勤達醫藥器材公司」也...

熱門新聞

1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

太陽花學運馬英九等4人被訴殺人未遂 一審判無罪

女童遭風箏捲上天 新竹市府懲處3官員、廠商扣罰27萬

新北勤達進陸製口罩 標繁體字及英文偽大馬生產

獨／武界露營家人亡申請國賠？ 倖存者盧妻不願回應

高雄大社驚傳命案 64歲男被人砍傷倒臥農地死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。