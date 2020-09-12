進口陸製口罩假冒台灣製 彰化豪品公司道歉

彰化豪品公司進口中國一般口罩，重新包裝成台製醫療用口罩售出遭查獲，業者今天發道歉聲明表示，會儘速完成回收及消費者退貨事宜，向大眾及長期支持的消費者致上最大歉意。

口罩國家隊之一的豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製立體醫用口罩出售，彰化地檢署查出，豪品販賣立體醫療口罩，但工廠卻沒有生產醫療用立體口罩機台，涉犯詐欺等罪，公司實際負責人呂錫賓訊後以新台幣200萬元交保後持續「神隱」躲避外界。

豪品公司網站今天發布「道歉聲明啟事」表示，彰化地方檢察署發布有關查獲本公司以非醫療用3D立體口罩及平面活性碳口罩，冒充醫療用口罩對外販售事件，所引發危害防疫及消費者權益侵害等疑義，本公司向社會大眾及長期支持公司產品的消費者，致上最大歉意。

豪品公司表示，為示負責，會儘速完成回收及消費者辦理退貨等事宜，本公司再次向社會大眾及消費者表示道歉，願以最大誠意解決問題，並深刻自我反省，再次致上十二萬分歉意。

道歉聲明人署名豪品國際實業股份有限公司，負責人欄位則有梁淑鳳、呂錫賓簽名，並蓋上公司大小章；網站同時公告最新退貨機制，消費者即日起，攜帶購買證明、口罩、包裝盒任一佐證，即可到原購買處辦理退貨。