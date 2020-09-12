進口陸製口罩假冒台灣製 彰化豪品公司道歉

中央社 / 彰化縣11日電
彰化地檢署查獲豪品公司以成本較低的中國製口罩冒充台灣製醫療級口罩在通路販售。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署查獲豪品公司以成本較低的中國製口罩冒充台灣製醫療級口罩在通路販售。圖／彰化地檢署提供

彰化豪品公司進口中國一般口罩，重新包裝成台製醫療用口罩售出遭查獲，業者今天發道歉聲明表示，會儘速完成回收及消費者退貨事宜，向大眾及長期支持的消費者致上最大歉意。

口罩國家隊之一的豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製立體醫用口罩出售，彰化地檢署查出，豪品販賣立體醫療口罩，但工廠卻沒有生產醫療用立體口罩機台，涉犯詐欺等罪，公司實際負責人呂錫賓訊後以新台幣200萬元交保後持續「神隱」躲避外界。

豪品公司網站今天發布「道歉聲明啟事」表示，彰化地方檢察署發布有關查獲本公司以非醫療用3D立體口罩及平面活性碳口罩，冒充醫療用口罩對外販售事件，所引發危害防疫及消費者權益侵害等疑義，本公司向社會大眾及長期支持公司產品的消費者，致上最大歉意。

豪品公司表示，為示負責，會儘速完成回收及消費者辦理退貨等事宜，本公司再次向社會大眾及消費者表示道歉，願以最大誠意解決問題，並深刻自我反省，再次致上十二萬分歉意。

道歉聲明人署名豪品國際實業股份有限公司，負責人欄位則有梁淑鳳、呂錫賓簽名，並蓋上公司大小章；網站同時公告最新退貨機制，消費者即日起，攜帶購買證明、口罩、包裝盒任一佐證，即可到原購買處辦理退貨。

口罩 豪品 詐欺

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