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製程與平面不同 兒童立體醫用口罩暫不標鋼印

中央社 / 台北日11電
由於平面口罩和立體口罩製程不同，逐片標示MD及Made In Taiwan的規定，不含兒童立體口罩。 聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
由於平面口罩和立體口罩製程不同，逐片標示MD及Made In Taiwan的規定，不含兒童立體口罩。 聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

國產平面醫用口罩9月17日起須逐片標示MD及Made In Taiwan，但不含兒童立體口罩。食藥署今天說，立體口罩製程不同，逐片標憂影響產量，先以平面為主。

衛生福利部食品藥物管理署10日預告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，明訂平面式醫用口罩產品須在口罩本體上以鋼印標示MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣，標示應距離邊緣1.5公分內且字高不得小於0.4公分。

但外界質疑，許多兒童使用立體口罩，未來上路的新制不含立體口罩，家長也可能買到假貨。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧上午接受媒體聯訪時表示，平面口罩和立體口罩製程不同，因希望政策愈快推行愈好，確認平面口罩廠都沒問題，所以先從平面口罩開始。

林欣慧也表示，因大部分實名制口罩也都是以平面口罩為主，後續會再討論兒童立體口罩是否能做到逐片鋼印或以其他方式標示，也避免要求逐片鋼印造成產量降低，反而不利兒童醫用口罩使用。

若家長要選用立體口罩，林欣慧說，食藥署已經加強口罩國家隊稽核，「國家隊的產品一定是品質保證」，家長可以從最小完整包裝的產品選購，注意外包裝有許可證字號、廠商名稱和地址來選購。

口罩 實名制

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