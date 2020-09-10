口罩國家隊又爆混充 政院：目前未流入實名制通路

口罩國家隊再出包，繼加利之後，豪品國際實業公司也被發現，涉嫌從大陸地區進口非醫療用口罩，冒充台灣製造醫療用口罩出售。不過行政院解釋，最近查獲的案件，目前沒有流入實名制通路，未有類似加利的狀況。

彰化地檢署接獲經濟部標準檢驗局通報，「口罩國家隊」豪品國際實業公司也涉嫌從大陸地區進口非醫療用口罩，冒充台灣製造醫療用口罩出售。行政院長蘇貞昌今在院會祭出五道命令，要求實名制通路的口罩只能是百分之百台灣製造，也要求外銷的口罩機組不得含有MIT鋼印滾輪，並要財政部、經濟部、衛福部、法務部等單位記取教訓，只要發現環節不太對，就應該彼此聯繫通報。

行政院發言人丁怡銘今表示，最近查獲的案件，實名制通路沒有像是加利一樣的狀況，院長蘇貞昌就是請各部會就主管業務將現有工作做好，且積極去做，像是經濟部要求進口口罩要申請輸入許可，這就是積極作為也是新制度。

丁怡銘舉例，像是法務部也要配合即刻偵查作為；財政部關務署就要針對仿造、偽造MIT口罩，進口醫用口罩卻非醫用，工業用口罩的流向加強稽查；衛福部則是希望最小包裝上要標註是否為醫用，以及產地為何，各部會要整合力量分工合作。

至於蘇貞昌要求財政部、經濟部、衛福部、法務部等單位記取教訓，只要發現環節不太對，就應該彼此聯繫通報。丁怡銘說明，其實三月那次查獲加利，也是因為海關積極查緝，蘇貞昌目前是交代副院長沈榮津組成專案小組，對這幾個相關部會聯繫上加強，彌補一下。