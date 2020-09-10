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國家隊豪品魚目混珠賣中製口罩 業者200萬交保

中央社 / 彰化10日電

口罩國家隊之一的豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製3D醫用口罩出售。彰化檢方查出，豪品販賣3D醫療口罩，但工廠卻沒有生產醫療用3D口罩機台，涉犯詐欺等罪，呂姓業者訊後以新台幣200萬元交保。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成說，業者將中國製一般口罩以台灣生產醫療用口罩賣出，涉犯詐欺等罪，訊後諭令呂姓業者以新台幣200萬元交保。

檢方指出，豪品公司生產販賣一般用口罩和醫療用口罩，也向中國進口口罩販賣，經濟部和衛福部先前曾查廠沒發現異樣，豪品負責繳交給政府的醫療用口罩數量也正常；不過經濟部日前發現，市面上有豪品公司生產的醫療用3D口罩，外盒包裝上顯示台灣生產製造。

彰化地檢署昨天接獲經濟部標準檢驗局通報，檢察官賴政安、施教文指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局員林分局員警等單位前往豪品公司總部、工廠等地點進行搜查，傳喚呂姓負責人及員工共5人到案，查扣帳冊、出貨資料等證物。

檢方指出，豪品公司自今年6月起，自中國進口非醫療用口罩約上千萬片，將口罩裝入外包裝標示為台灣製醫療用的產品，其中一款為成人用及兒童用3D立體口罩，另一款為平面活性炭口罩，透過通路販售，共計已販售約上百萬片口罩。

檢方表示，業者進口中國口罩一片約2到3元，再以一片約5元的價格賣給通路商，懷疑業者是為了賺取價差，才會將中國製口罩以台灣口罩名義賣出，且業者先前曾被查廠，因此將中國口罩包裝成台灣口罩後立即出貨，檢方到場稽查時已無庫存。

檢方指出，豪品公司呂姓負責人涉犯刑法詐欺及妨害農工商等罪嫌，後續相關標示不實口罩的回收，仍需公司負責人處理，無羈押之必要，諭知200萬元交保。

口罩 詐欺 檢察官

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