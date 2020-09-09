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先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

中國口罩仿台廠商標 負責人收押

中央社 / 高雄9日電

仿冒口罩又一樁，橋檢查出業者進口中國、越南製非醫療用口罩，再仿冒台廠商標販賣，昨天在台南倉庫查獲1萬5000片仿冒口罩、500盒口罩，目前有200多盒流入市面。

這家位於台南新市區的應用材料行負責人黃朝玉昨天到案說明，經橋頭地檢署漏夜訊問，依涉商標法、詐欺等罪嫌重大，且有滅證之虞，今天向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，將進一步追查仿冒口罩來源及流向。

至於遭仿冒的這家台廠，本身是有進口中國大陸製的口罩，但根據衛福部食品藥物管理署藥證資料，未生產MIT醫用口罩，也不是「口罩國家隊」成員。但業者基於案情正由司法偵辦中，不願透露遭仿冒口罩名稱。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲情資有業者仿冒商標販售口罩，由主任檢察官顏郁山、檢察官陳秉志指揮保二警察總隊刑警大隊、高雄市警局刑警大隊、台南市永康分局、善化、第六等警分局，以及高雄市衛生局等單位組成專案小組偵辦。

專案小組昨天搜索高雄市阿蓮區、大社區兩處販售據點後，查出疑似仿冒口罩是由台南新市區這家應用材料行供貨，經搜索在倉庫內查獲仿冒台灣製醫用口罩1萬5000片、仿冒口罩盒500盒，另有標籤貼紙2000張等證物。

專案小組調查發現，黃男在今年上半年陸續自不明管道進口中國、越南等地製一般（非醫用）口罩，並仿冒正品商標印製口罩外盒，並自行印製偽造有衛福部核可字號，以及有「台灣優良精品」的貼紙，仿冒「三層醫護防塵」、「三層防塵」口罩販售。這批仿冒口罩以5片散裝賣。專案小組初步清查，已有200多盒流入市面。

設址新市區的這家應用材料行規模不大，為鐵皮屋建物，看起來比較像是倉庫，下午大門緊閉，沒有人應門。附近居民指出，廠房內沒有生產線，只知道好像承租廠房做口罩生意，平常進出的人不多，業者非當地人，也少與其他住戶互動。

口罩 仿冒 高雄市

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