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口罩標示新規定最快2週上路 違者最重罰200萬

中央社 / 台北8日電
加利科技混充口罩引發連日風波，中央流行疫情指揮中心8日宣布，未來將強制台灣製口罩鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），2週內實施，以確保實名制口罩不遭混用。 中央社
加利科技混充口罩引發連日風波，中央流行疫情指揮中心8日宣布，未來將強制台灣製口罩鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），2週內實施，以確保實名制口罩不遭混用。 中央社

防加利口罩事件重演，指揮中心要求國產平面醫用口罩業者逐片標示醫用、台灣製造等標示，最快2週上路。據食藥署統計，適用口罩業者約100家，未來違者最重罰200萬元。

口罩國家隊之一的加利科技公司以中國製非醫用口罩混充實名制，連日引發風波，截至目前，全台已換貨超過187萬片。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中宣布，未來將強制國產醫用平面口罩以鋼印標示醫用（MD）及台灣製造（MIT），最快2週內上路，確保實名制口罩不遭混用，目前正在協調鋼印機具廠商，等生產排程確定後，才能明確知道哪一期實名制能買到有鋼印的醫用口罩。

莊人祥指出，鋼印標示位置仍在研議中，未來所有領有平面醫用口罩國產許可證的廠商都適用。

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀接受中央社記者訪問時表示，國產醫用口罩防偽標示新制上路前，相關規定須經預告、公告程序，屆時將一併公布進口口罩管理新制。

食藥署醫粧組科長蔡文偉指出，根據統計，持有國產醫用口罩許可證的業者約100家，未來新制上路後，未依規定標示醫用、台灣製造的業者，將依藥事法開罰新台幣3萬至200萬元罰鍰。

口罩 實名制 食藥署

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