冒充醫療口罩又一樁 彰化無良負責人遭收押

彰化縣富達實業社購入61萬片不明口罩冒充醫用，並冒用宏瑋醫材公司名義印製假外盒流入藥局販售，南投檢調訊問富達實業劉姓負責人後聲押獲准，循線再追這批不明口罩製造地。

南投地方檢察署今天表示，檢察官張鈞翔指揮法務部調查局南投縣調查站，會同彰化縣、南投縣衛生局及財政部中區國稅局等單位，查獲富達實業社劉姓負責人購入無醫療器材許可證字號的假醫療口罩約61萬片，再委託印刷公司冒用國家口罩隊宏瑋醫材公司名義，印製2萬多個外盒，冒名販售非宏瑋公司生產的不明口罩。

南投地檢署指出，檢察官昨天傳喚劉姓負責人等4人，訊後認為劉姓負責人涉犯詐欺、偽造文書、藥事法等罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人、反覆實施詐欺之虞，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，有民眾8月2日在南投市一家藥局購買外盒印有宏瑋公司的口罩，但發現外盒包裝製造商名稱卻是宏瑋「路材」有限公司，而非「醫材」，但製造商卻同樣位於台中市烏日區，民眾驚覺包裝印字有異，於是向南投縣調查站檢舉。

專案小組8月20日搜索藥局，發現販售的偽冒口罩來源是另一家藥局，於是當天再到這家上游藥局搜索，扣得口罩400片，並在藥局洪姓負責人住處扣得口罩1萬1600片，並約談訊問6人，專案小組8月27日持搜索票前往位於彰化縣的富達實業社等4處搜索，扣得口罩20萬3800片，約談訊問3人，經查證相關證人後，昨天傳訊劉姓負責人等人到案。

南投地檢署呼籲，若民眾購得外盒包裝為「宏瑋路材有限公司」的口罩，可向南投縣調查站、各地衛生機關提供購買資料，以防制偽冒、未經核准的不明口罩散布而影響防疫安全。

南投地檢署表示，疫情期間，口罩業者應全力配合政府，保護民眾生命安全，勿利用大眾迫切需要口罩的心情，大發不義之財，檢方一定嚴查速辦不法業者，並全力查扣犯罪所得，維護民眾生命財產安全。