防加利中國製口罩混入 高市查494家藥局未發現

新北市加利科技有限公司涉嫌用中國製口罩混入實名制口罩而遭調查，外界關注問題口罩流向。高雄市政府衛生局今天表示，已查訪近500家藥局，未發現加利的口罩蹤跡。

高雄市衛生局下午發布新聞稿表示，事發後第一時間便兵分多路到藥局查訪，截至今天共計查訪494家藥局，但尚未發現販售加利科技生產Carry Mask口罩，將請各區衛生所持續清查，守護市民朋友健康。

衛生局表示，自新竹8月中傳出知名藥局在來源不明口罩貼上自製標籤，當醫用口罩販售後，高市衛生局便陸續接到民眾詢問，擔心買到的實名制口罩沒 MIT鋼印，就是非醫用口罩。

衛生局指出，目前醫用口罩未強制規定打上 MIT或Made in Taiwan（台灣製造）鋼印，所以到販售實名制口罩藥局或衛生所買到的實名制醫用口罩，不一定都會有 MIT 或 Made in Taiwan 鋼印。

衛生局呼籲，選購口罩要到領有合法販賣業藥商（局）許可執照的醫療器材行、便利超商及藥局等通路，且除實名制口罩以散裝販售外，其餘醫用口罩皆須完整包裝；購買非實名制醫用口罩時，則要確認包裝是否標示醫療器材許可證字號，才有品質保證。