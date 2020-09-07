扣查口罩是否含國家隊？指揮中心：尚無法說明進度

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤昨於記者會說，關務署扣押八十三萬餘片偽標台灣製口罩並未流入市面，進口商包含口罩國家隊，但一個多小時後更正表示，這批口罩進口商是否有國家隊成員仍待確認，先前說法是口誤所致產生誤解，並將於今日說明。

但今天在指揮中心記者會上，蔡壽洤表示，早上還在詢問關務署，「但因為有一定的程序，還沒看到資料」，因此尚無法說明進度。

蔡壽洤表示，昨天偽標MIT口罩一事，大家都很關心國家隊是否在內，但事關廠商聲譽，指揮中心承諾透明不隱瞞，早上詢問關務署，還在比對中，調查結果出爐後會跟外界報告。

另採購中國非醫用口罩，烘焙或廚房正常商業用使用非醫用口罩，並未違反任何規定。而之前提到一個大量引進非醫療用口罩的國家隊，大家都想知道廠商是誰、進多少量，但這包括食藥署和經濟部負責工廠管理端，經濟部處理中，食藥署上禮拜也有初步了解，9月18日待調查結果出爐後，一定會準確報告。

但有媒體質疑，進口偽標MIT的口罩，本就違規，為何還要等到調查才能公布？蔡壽洤表示，這批貨還扣留在海關並未流入市面，由於海關部分「不是我個人職責」，且有一定的程序，只能得知資料還在比對中。