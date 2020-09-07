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扣查口罩是否含國家隊？指揮中心：尚無法說明進度

聯合報 / 記者楊雅棠簡浩正邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說明加利口罩換貨注意事項。 記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤說明加利口罩換貨注意事項。 記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤昨於記者會說，關務署扣押八十三萬餘片偽標台灣製口罩並未流入市面，進口商包含口罩國家隊，但一個多小時後更正表示，這批口罩進口商是否有國家隊成員仍待確認，先前說法是口誤所致產生誤解，並將於今日說明。

但今天在指揮中心記者會上，蔡壽洤表示，早上還在詢問關務署，「但因為有一定的程序，還沒看到資料」，因此尚無法說明進度。

蔡壽洤表示，昨天偽標MIT口罩一事，大家都很關心國家隊是否在內，但事關廠商聲譽，指揮中心承諾透明不隱瞞，早上詢問關務署，還在比對中，調查結果出爐後會跟外界報告。

另採購中國非醫用口罩，烘焙或廚房正常商業用使用非醫用口罩，並未違反任何規定。而之前提到一個大量引進非醫療用口罩的國家隊，大家都想知道廠商是誰、進多少量，但這包括食藥署和經濟部負責工廠管理端，經濟部處理中，食藥署上禮拜也有初步了解，9月18日待調查結果出爐後，一定會準確報告。

但有媒體質疑，進口偽標MIT的口罩，本就違規，為何還要等到調查才能公布？蔡壽洤表示，這批貨還扣留在海關並未流入市面，由於海關部分「不是我個人職責」，且有一定的程序，只能得知資料還在比對中。

口罩 海關

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