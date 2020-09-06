加利科技大門深鎖 公告9日起接受口罩退貨

加利科技公司涉以進口中國口罩混充實名制口罩案，檢調正擴大偵辦，加利公司公告於9日起接受每片口罩新台幣5元退款，今天公司大門深鎖，並未出現到場退貨的情形。

混陸罩事件引發各界關切，公司負責人也遭調查並交保候傳，位新北市八里的工廠大門深鎖，在廠房門口則張貼公告，公告內容指出，與盤商、藥局購買的口罩直接與盤商、藥局退換貨，加利後續會對盤商處理。

網路購買的請至原網路平台辦理退款，或連繫八里工廠。公司現場購買的請帶發票與商品直接到公司以每片5元退款。退貨窗口電話為02-26191377。

公告內容的退貨日期自9月9日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外），退貨時間為週一到週五上午8時30分至中午12時，下午1時至5時，及週六上午8時30分至中午12時。