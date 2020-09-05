加利公告退貨9月9日起至10月8日 每片口罩退款5元

加利科技公司在廠房門口與官方網站貼公告表示，口罩退貨時間為9月9日至10月8日。公司現場購買的請帶發票與商品直接到公司退款，以實際片數每片5元退款。

加利科技被揭發以進口中國口罩混充實名制口罩，衛生檢調查察的過程，廠區一樓辦公室鐵門拉下，樓上的作業區更是拒絕外界進入。

加利科技案發後一度網站上不去，外界對退換貨事宜無從得悉，4日下午，加利科技透過新北市府衛生局傳達聲明，僅表達退換貨相關的通路與立場。

昨晚增加公告內容，補充退換貨時間與地點，公告內容為：與盤商、藥局購買的直接與盤商、藥局退換貨，加利後續會對盤商處理。

網路購買的請至原網路平台辦理退款，或聯繫八里工廠。公司現場購買的請帶發票與商品直接到公司退款（以實際片數每片5元退款）。

公告內容的退貨日期為，9月9日起至10月8日止，（10月1日至10月4日除外）公司退貨時間為星期一至星期五上午8時30分至12時，下午1時至5時，及星期六上午8時30分至12時，消費者如對退貨方式有疑義，可於上班時間洽業者聯繫窗口02-2619-1377。

加利科技負責人林明進昨天持續被調查、搜索、複訊。遭檢方交保後，今天中午一度回到八里廠短暫停留，當時受訪表示會全權負責，今天開始接受退貨。

有少數消費者不清楚所公告的退貨日期，今天帶著一些盒裝口罩，前往偏遠的加利公司八里工廠要退貨，未能退貨。

工廠員工在辦公室外貼公告，退貨日期與時間與昨天透過衛生局的聲明一樣，相關內容也公告在加利公司的官方網站。

部分員工傍晚離開工廠時，媒體追問是否知情老闆進口中國製造口罩，員工表示不清楚；對記者詢問工時狀況，員工表示，「我只能說我們真的很辛苦」。