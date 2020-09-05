不只國產口罩要標產地 進口貨研議比照辦理

防不肖業者以中國製口罩混充台製流入市場，中央流行疫情指揮中心除將要求國產口罩逐片加印MIT、醫用字樣鋼印，也研議要求進口口罩逐片印上產地，供民眾辨認。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，醫用口罩是全球瘋搶的防疫物資，但近期國內頻頻傳出買到中國製假口罩事件，就連身為口罩國家隊的加利科技公司，也以中國製非醫用口罩偽裝成台製醫用口罩，流入實名制通路，讓口罩國家隊名譽蒙塵。

為杜絕類似事件，中央流行疫情指揮中心擬強化國產醫用口罩防偽鋼印標示，未來凡是醫用口罩，每一片都必須標示台灣製造，並以MD、Medical等字樣註明為醫用口罩。

指揮中心物資組組長蔡壽洤今天下午接受媒體訪問時表示，食藥署上週已召開說明會和各部會討論此事，由於逐片加印醫用、台灣製造等字樣須全面替換滾輪，需要一些調整零件的時間，恐影響口罩產量。

蔡壽洤說，目前全台口罩機台共351台，各界正商討如何在兼顧口罩產量同時，又能替換零件，將盡快定案。

此外，蔡壽洤也透露，除了國產口罩將加印鋼印，指揮中心也正研議要求進口口罩加印產地，方面民眾辨認，相關細節仍在研議當中。