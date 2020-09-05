加利口罩換貨亂象多 實名制加鋼印才能換

加利口罩昨天開放換貨，不少民眾因恐慌，拿著沒有鋼印或其他品牌鋼印的口罩衝到藥局喊著要換。藥師再次提醒換貨2要件，只有實名制且右下角印有Carry mask鋼印字樣的才可換。

口罩國家隊成員之一的加利科技公司8月間從中國大陸進口337萬片工業用口罩，改標成為台製醫用口罩後，賣到實名制通路，凡是印有Carry Mask的口罩4日至11日可到藥局、衛生所換貨。

昨天是開放換貨的第一天，不少雙北藥局湧現換貨潮，民眾因過度恐慌，什麼口罩都拿來換，讓第一線藥師相當無奈。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒今天上午接受媒體訪問時表示，開放換貨第一天確實出現一些混亂狀況，除了持有Carry Mask鋼印口罩的民眾前來換貨外，民眾看到口罩上印有其他品牌鋼印或沒有鋼印的口罩也要換，藥師們整天都忙著說明、安撫民眾。

黃彥儒說，堪稱「重災區」的新北市10區換貨人潮最多，口罩庫存一度見底，只好向民眾先回收問題口罩並登記，今天到貨再交貨；不過，像他自己位在北市中山區的藥局，昨天僅換到46片，不少是新北市民眾擔心新北缺貨，乾脆趁上班到台北市來換。

為加速換貨作業、方便指揮中心記錄代墊費用並向加利公司求償，今天起至藥局換貨須填「加利科技有限公司瑕疵口罩換貨單」，登記身分證字號、姓名、電話、片數及日期。

黃彥儒提醒，民眾擔心手上口罩有問題，在到藥局換貨前先注意是否符合這2點要件，以免白跑一趟，包括是否為實名制通路購買的口罩，以及口罩本體右下角是否有Carry mask鋼印字樣。

至於若手上是自由買賣的盒裝加利口罩，黃彥儒表示，藥局僅受理實名制口罩換貨，盒裝口罩可至原購買處退換或至加利公司退換，必要時可尋求消保官協助。

黃彥儒強調，實名制口罩的進貨不是藥局或衛生所能決定的，是政府透過郵局配發口罩，藥局或衛生所被動收貨，無法選擇要進哪個廠商的口罩，請不要責怪藥師，後續藥局及衛生所會持續協助退換與檢查口罩。