中國貨充當國家隊口罩 士檢：已扣得相關資料

士林地檢署主任檢察官張惠菁今晚表示，偵辦加利科技公司涉嫌以中國口罩混入實名制口罩案已搜索完畢，也扣押相關口罩、資料等事證，後續會逐一釐清案情。

張惠菁與檢察官林思吟下午與加利科技公司負責人林明進進入加利八里廠搜索，過程約1小時40分鐘。隨後，調查局幹員持檢方開出搜索票，帶著林明進前往其他兩處地點搜索相關證據。直到今晚8時20分許，二度返回八里廠區。

張惠菁晚間複訊，釐清林明進以中國口罩充當實名制口罩動機。張惠菁表示，今天搜索已執行完畢，也扣到相關口罩與資料，後續會針對案情逐一釐清。

口罩國家隊加利科技公司混入中國製口罩，作為台灣實名制口罩販賣，2日遭新北市三重區的藥師揭發。林明進宣稱是因為承受出貨壓力太大，員工無法休假，因此，委託中國的廠商代工生產，進口混入其餘被徵收的口罩。

藥師公會全聯會與衛福部報請士林地檢署偵辦，下午由檢調人員陪同林明進到八里廠區搜索，同時調閱相關帳冊、原物料進出貨明細、報關記錄，比對繳交給衛福部徵收數量、盒裝給國內盤商的數量等。

檢調兵分多路，除搜索兩處據點外，由另批調查員進駐廠區，逐一比對項目與口罩數量等，並由林姓女員工進入場區1樓的辦公空間協助釐清案情。林明進則在委任律師陪同下，說明帳目及廠區現存的現金。晚間二度搜索時，幹員以塑膠袋封存一疊疊現金，並封上證物條，扣押保全證據，並將相關簿冊蒐證、存檔。

林明進及林姓女員工被帶回檢方複訊時，全程不發一語未作任何回應，對比昨天面對媒體大吐苦水，林明進今天顯得相當低調。下午接受調查與詢問時，一度在工廠內神色凝重的撥電話。

今晚約8時30分在八里廠區前有騎機車的青少年疑不滿林明進的作為，在廠區門口道路灑了一地印有加利商標的藍色口罩，隨後揚長而去。