聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商換口罩急喊卡 指揮中心：維持藥局及衛生所

中央社 / 台北4日電
新莊區中港路美康健保藥局4日陸續有民眾湧入要更換加利公司口罩，洪姓男子（左）手持一大袋口罩，背包裡還有數包口罩，都是全家人的口罩要更換，藥師細心說明。中央社
新莊區中港路美康健保藥局4日陸續有民眾湧入要更換加利公司口罩，洪姓男子（左）手持一大袋口罩，背包裡還有數包口罩，都是全家人的口罩要更換，藥師細心說明。中央社

加利實名制口罩出包，指揮中心宣布今天起可到藥局、超商、康是美、全聯換貨，後來發現2.0、3.0通路採預購制，現貨不夠，執行有困難，晚間急喊卡，請民眾到藥局、衛生所換貨。

口罩國家隊成員之一的加利科技公司8月間從中國大陸進口337萬片工業用口罩，改標成為台製醫用口罩後，賣到實名制通路，凡是印有Carry Mask的口罩4日至11日可到藥局、衛生所換貨，中央流行疫情指揮中心今天加碼宣布超商、康是美、全聯也可換貨。

指揮中心物資組長蔡壽洤今晚接受記者電話訪問時表示，經過一下午執行，發現實施實名制的超商、康是美、全聯等2.0和3.0通路都採預購制，每一家門市的貨量都算得剛剛好，不僅無法及時提供換貨服務，超商店員也無法辨識民眾身分，執行有困難。

蔡壽洤說，正因如此，超商、康是美、全聯將不再開放換貨，呼籲民眾到販售實名制口罩的藥局及衛生所換貨，預計明天中午公布首日回收數量。

至於回收的加利口罩該如何處理，蔡壽洤指出，這些口罩主要分為3部分，包括郵局庫存、藥局庫存以及民眾換貨數量，這些會通通視為不合格品，將集中封存、避免再次流入市面，等到檢調結果出爐後再看如何處置。

蔡壽洤也強調，由於這些問題口罩都是不合格品，指揮中心不但不會付一毛錢，民眾換貨的合格口罩費用以及換貨衍生出的人事行政成本也通通由加利負擔。

口罩 衛生所 超商

延伸閱讀

注意！ 四大超商換加利劣質口罩新制「即起取消」

偽MIT口罩來台 海關8月共查獲72.6萬片

口罩國家隊廠商混入陸製口罩 陳其邁：兵分多路持續查

口罩廠持續加班 華新：員工疲累難免、但大家有使命感

相關新聞

加利混用陸製口罩 名嘴爆：老闆同一人是巧合？

新北市八里區口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬片大陸製非醫療用口罩，混入實名制口罩配送，負責人林明進昨對媒體表示，為...

口罩國家隊混陸貨案 林明進及2員工帶回市調處偵訊

口罩國家隊加利科技有限公司涉嫌以大陸口罩混充進入我國實名制市場，士林地檢署今天前往該公司3個都在新北八里的工廠，扣得口罩...

混陸製口罩遭檢調調查 加利老闆今26字回應

加利公司涉嫌以大陸口罩混充為台灣國家隊所製，進入實名市場，負責人林明進今下午在台北市調查處、經濟部工業局、新北市勞工局及...

民眾搶退加利陸製口罩 藥師吐苦水：罵不到食藥署罵我們

新北市口罩國家隊「加利科技」涉將中國大陸製非醫用口罩混入實名制口罩配送，昨日消息傳出後，引發各界震驚，身為重災區的新北市...

加利稱大廠不做口罩害他們加量 指揮中心：胡說

加利科技購買中國工業級口罩混充醫用口罩，負責人林明進稱工廠曾數次反應負荷量太大，都沒獲得回應，才進口進工業級口罩，同時也...

林明進魚目混珠口罩國家隊 兩岸都有公司賺價差

加利科技有限公司負責人林明進在中國大陸擁有口罩生產公司，疑似將自己或關係人名下生產的大陸口罩，魚目混珠為台灣的國家隊口罩...

超商換口罩急喊卡 指揮中心：維持藥局及衛生所

加利實名制口罩出包，指揮中心宣布今天起可到藥局、超商、康是美、全聯換貨，後來發現2.0、3.0通路採預購制，現貨不夠，執...

檢方搜索完畢 加利老闆、員工被檢調帶離

加利公司涉嫌以大陸口罩混充為台灣國家隊所製，進入實名市場，負責人林明進今下午在台北市調查處、經濟部工業局、新北市勞工局及...

賴清德批加利 違背良心、見利忘義 應受譴責

口罩國家隊加利科技公司進口中國製口罩混充MIT，副總統賴清德今天表示，加利公司違背良心、見利忘義應該受到譴責，政府應該要...

注意！ 四大超商換加利劣質口罩新制「即起取消」

中央流行疫情指揮中心今下午宣布加利劣質口罩可到藥局、衛生所換貨，無論2.0通路或是3.0通路都能換貨，換言之，四大超商、...

口罩廠持續加班 華新：員工疲累難免、但大家有使命感

口罩國家隊「加利科技」涉嫌以陸製口罩混裝成實名制口罩配送被查獲，負責人卻稱員工太累，想退出國家隊，彰化縣口罩大廠華新醫材...

大陸製口罩混裝國家隊 加利發聲明：憑證明到公司退換

新北市八里區口罩國家隊「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，混裝成國家隊生產的實名制口罩配送，遭食藥署及檢調人員調查...

熱門新聞

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

離家4月13歲少女與男友找到了！在新竹縣平安尋獲

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。