超商換口罩急喊卡 指揮中心：維持藥局及衛生所

加利實名制口罩出包，指揮中心宣布今天起可到藥局、超商、康是美、全聯換貨，後來發現2.0、3.0通路採預購制，現貨不夠，執行有困難，晚間急喊卡，請民眾到藥局、衛生所換貨。

口罩國家隊成員之一的加利科技公司8月間從中國大陸進口337萬片工業用口罩，改標成為台製醫用口罩後，賣到實名制通路，凡是印有Carry Mask的口罩4日至11日可到藥局、衛生所換貨，中央流行疫情指揮中心今天加碼宣布超商、康是美、全聯也可換貨。

指揮中心物資組長蔡壽洤今晚接受記者電話訪問時表示，經過一下午執行，發現實施實名制的超商、康是美、全聯等2.0和3.0通路都採預購制，每一家門市的貨量都算得剛剛好，不僅無法及時提供換貨服務，超商店員也無法辨識民眾身分，執行有困難。

蔡壽洤說，正因如此，超商、康是美、全聯將不再開放換貨，呼籲民眾到販售實名制口罩的藥局及衛生所換貨，預計明天中午公布首日回收數量。

至於回收的加利口罩該如何處理，蔡壽洤指出，這些口罩主要分為3部分，包括郵局庫存、藥局庫存以及民眾換貨數量，這些會通通視為不合格品，將集中封存、避免再次流入市面，等到檢調結果出爐後再看如何處置。

蔡壽洤也強調，由於這些問題口罩都是不合格品，指揮中心不但不會付一毛錢，民眾換貨的合格口罩費用以及換貨衍生出的人事行政成本也通通由加利負擔。