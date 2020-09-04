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檢調帶人搜索加利公司 負責人林明進一度神情凝重撥電話

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
林明進一度神情凝重的撥電話。記者柯毓庭／攝影
林明進一度神情凝重的撥電話。記者柯毓庭／攝影

加利公司涉嫌以大陸口罩，混充為台灣國家隊所製進入實名市場，負責人林明進下午在台北市調查處、經濟部工業局、新北市勞工局及衛生局等單位隨行下，返回八里的工廠，稍早調查處搜查工作疑似結束，帶走林明進返回市調處。

據悉，林明進被依違反藥事法，改列被告拘提，他下午1時許匆匆自工廠步出，上車前往北市市調處，下午3時30分偵辦此案的主任檢察官與市調處與林一同返回工廠，同行還有經濟部工業局、新北市衛生局、勞工處等單位，一群人在內翻閱文件，林明進更一度神色凝重的撥電話聯繫。

約莫兩小時後，檢調與林一同走出工廠上車，檢調單位並帶走疑似是證物的文件，再度返回台北市調查處。

【中央社／新北4日電】

士林地檢署偵辦加利科技公司將中國口罩混入實名制口罩，今天下午搜索八里廠結束，帶走負責人林明進續回檢方偵訊。新北市府勞動檢查處則持續調閱資料，追查勞動條件是否違法。

士林地檢署與台北市調處調查官，檢調單位今天下午帶回負責人林明進調查，將廠區關起鐵門搜索與調閱進出貨、報關、發貨與原物料等資料。

穿著灰色背心的林明進也在辦公桌配合查詢資料，偶爾而也打電話對外聯繫。林明進同時委任律師陪同一起接受調查。

傍晚5時10分林明進被帶離八里工廠，搭車離開持續回檢方接受詢問。搜索過程約1小時40分鐘，檢調人員及林明進未回應大批媒體的詢問。

林明進在昨天接受訪問時公開表示，受到出貨壓力，員工休假不正常，新北市府勞動檢查處下午也抵達八里廠，由兩名勞檢人員勞檢。不過，林明進持續接受檢方的調查，還有經濟部工業局、市府衛生局等多單位，讓勞檢進度緩慢。

勞檢處長陳淑貞表示，將針對林明進自述的勞工超時工作了解勞動條件，並將調閱出勤紀錄、勞工名卡、薪資清冊等，瞭解是否有不符合勞基法的情形。

勞檢處表示，若無法收集完全所需要的清冊，會發文請林明進提供，並相互比對資料，有必要時才會約詢勞工。

加利負責人林明進（戴口罩者）被調查官二度帶回市調處。記者柯毓庭／攝影
加利負責人林明進（戴口罩者）被調查官二度帶回市調處。記者柯毓庭／攝影
調查官帶著林明進返回市調處。記者柯毓庭／攝影
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衛生局 口罩 加利

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